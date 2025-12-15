Abascal pedirá esta semana en Bruselas un pleno monográfico sobre "la corrupción de la mafia de Sánchez"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones a los medios en Almaraz (Cáceres) - VOX

ALMARAZ (CÁCERES), 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, solicitará esta semana en Bruselas a "aliados" de la formación que pidan la celebración en instancias comunitarias de un pleno monográfico sobre la "corrupción de la mafia de Sánchez".

Se trata de un pleno monográfico que podría aprobarse si el PP prestase sus votos para su celebración, según ha remarcado Abascal, quien ha indicado que viajará este mismo martes, día 16, a Bruselas para solicitar dicha sesión, y ha pedido al mismo tiempo que los 'populares' rompan "todos los vínculos con la mafia de Sánchez, cualquier tipo de pacto que mantenga, y también todas las coincidencias con las políticas de la mafia de Sánchez".

De este modo se ha pronunciado Abascal en declaraciones a los medios este lunes en Almaraz (Cáceres), en el marco de la campaña de las elecciones en Extremadura, y en referencia a una información publicada en El Debate que desvela que "Zapatero se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía".

"Cada día que pasa conocemos alguna noticia noticia más increíble y más delirante, y lo que no puede ser es que el colapso de la mafia de Sánchez se convierta en el colapso del Estado y en el colapso de las instituciones", ha espetado al respecto el líder de Vox, quien ha aprovechado para exigir de nuevo a Pedro Sánchez elecciones "inmediatas" en España, y al PP la presentación "inmediata" de una moción de censura al presidente del Gobierno.

SUPUESTA REUNIÓN DE ZAPATERO

Por otra parte, cuestionado también sobre una información de OK Diario sobre supuestos negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y si esto pudiera relacionarse con presunta financiación ilegal del PSOE, Abascal ha reconocido que esta cuestión no sabe "cuánto puede haber de financiación ilegal del PSOE y cuánto de enriquecimiento personal".

En todo caso, ha confiado en que se está "muy cerca de saberlo todo", algo que espera que ocurra "cuanto antes", y que "todos aquellos corruptos que además han traicionado a España se sienten en el banquillo y después de un juicio justo, si los jueces lo consideran, vayan a la cárcel. "Estoy convencido que es lo que deseamos la mayor parte de los españoles", ha añadido.

En cuanto a la reunión de Zapatero con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía, según la información periodística publicada, Abascal ha señalado que los abogados de Vox están estudiando el asunto.

"Bueno, vamos a pedir explicaciones a todos, ya están nuestros abogados estudiando esas noticias y por supuesto vamos no sólo a pedir explicaciones a Patrimonio Nacional, al Ministerio del Interior, sino a llevarlo a los tribunales", ha señalado.

En este sentido, ha reconocido que no puede saber si Zapatero en su presunta reunión sabía que el detenido de Plus Ultra iba a serlo 72 horas después, aunque ha incidido en que en todo caso el supuesto encuentro no era "transparente". "Francamente no lo sé, como pueden comprender, pero reunirse en esas circunstancias, a escondidas, en una zona sin cobertura, en terreno de patrimonio nacional, y en esas medidas de seguridad, pues no parece una reunión transparente, precisamente", ha apuntado.

LA VICTORIA DE KAST EN CHILE

De otro lado, Abascal también ha felicitado a José Antonio Kast, "amigo personal" y "aliado político de Vox", por su "aplastante victoria" en Chile "en defensa de la libertad y frente a la izquierda", y le ha deseado "grandes éxitos y todo el acierto posible".

Ha reconocido, al mismo tiempo, que siente "algo de envidia" porque mientras en Chile se ve una "gran reacción", en España --en alusión al PSOE-- "parece que la mafia se bunqueriza, una mafia corrupta y una mafia acosadora de mujeres que está dispuesta a todo".

De nuevo sobre Kast, el líder de Vox ha señalado que se ha escrito con él en las últimas horas, aunque aún no ha podido hablar con el mismo tras los resultados en Chile, y se ha mostrado "seguro" de que, si la agenda se lo permite, asistirá a su toma de posesión en "marzo".

En todo caso, ha defendido Abascal que la victoria de Kast evidencia que "se está produciendo un gran cambio en todo el mundo, hay una gran reacción frente a la izquierda". "Es una reacción de carácter mundial, frente al globalismo, frente a aquellas derechas que se han acobardado en todo el mundo también, y esa reacción va a llegar más pronto que tarde a España. ¿Cuándo? Cuando convoquen elecciones", ha añadido.