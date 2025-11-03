Abascal prevé "excelentes resultados" en Extremadura y critica que Guardiola "quiere pactar con todos menos con Vox"

CÁCERES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que este partido espera "excelentes resultados" en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en Extremadura, y ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "quiere pactar con todos menos con Vox".

Santiago Abascal se ha pronunciado de esta forma este lunes en un acto público en el Gran Teatro de Cáceres, donde ha valorado que "hay más gente fuera que dentro", en relación a los varios cientos de personas que no han podido entrar en este recinto, lo que "es un síntoma excelente del cambio que va a llegar en España", ha dicho.

Ante esta situación, el presidente de Vox ha criticado que "la señora Guardiola quiere pactar con el que arregló lo del hermanísimo aquí", ha señalado en relación al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, tras lo que ha criticado que la presidenta de la Junta "lo que no quiere son presupuestos con Vox", como "los que sus compañeros han votado en la Comunidad Valenciana, en Murcia y Baleares", ha dicho.

Sin embargo, "la señora Guardiola se niega a firmarlos", algo que ha achacado a que la presidenta de la Junta "no quiere renunciar al pacto verde, que es un pacto criminal contra el campo y contra la industria", y además "no quieren renunciar a la inmigración masiva que está destruyendo nuestra sociedad, y no quieren renunciar a ideologías perniciosas como la ideología de género", ha apuntado.

