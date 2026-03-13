La abogada de la familia de Francisca Cadenas: "Me dejaré la piel para que se haga justicia"

La abogada de la familia de Francisca Cadenas atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

HORNACHOS (BADAJOZ), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha asegurado que se dejará la piel "para que se haga justicia" en el caso de esta vecina de Hornachos (Badajoz) cuyos restos han aparecido en la casa de unos vecinos tras casi nueve años desaparecida.

Tras el hallazgo de estos restos fueron detenidos este pasado miércoles los dos hermanos moradores de la vivienda, el menor de los cuales ha confesado este viernes ante la Guardia Civil el crimen de Cadenas y ha exculpado a su hermano.

Guerrero, en declaraciones a los medios desde Hornachos, ha señalado que aún pesa el secreto de actuaciones sobre esta causa y que hasta que no se levante no podrá diseñar la estrategia de acusación.

"En este momento lo que tenemos son unos huesos que han aparecido en una casa, los huesos de Francisca han aparecido en una casa y yo, como acusación particular, me dejaré la piel para que se haga justicia", ha aseverado.

Así, y aunque ha indicado que desconoce "por completo" lo que hay en esa causa, ha asegurado que tiene claro es que si la UCO pasó a los hermanos de testigos a investigados y, posteriormente, los detuvo, es porque hay "material suficiente como para poder sostener una buena acusación y en un momento dado poder llegar a una condena". "No os quepa la menor duda de que, si hay posibilidades, así va a ser", ha asegurado.

(Más información en Europa Press)