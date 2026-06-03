La abogada de Vox ve acreditado por la UCO que David Sánchez "fue beneficiado" con una plaza en la Diputación de Badajoz

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La abogada encargada de la acusación popular de Vox, Marta Castro, ha asegurado que la declaración de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado claro cómo David Sánchez "fue beneficiado" con una plaza en la Diputación de Badajoz.

Castro se ha pronunciado de esta forma ante los medios, a su salida de la sesión celebrada en la mañana de este miércoles en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación en 2017 de David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- como coordinador de actividades de conservatorios de la Diputación y su posterior modificación de contrato, en 2022, para pasar a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Una sesión en la que ha declarado el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que participó en incautación de correos de varios responsables de la Diputación de Badajoz y su posterior análisis ha concluido que la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó a David Sánchez "no nace de Cultura", sino que partió "de un nivel superior" como el expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo.

De hecho, el teniente coronel ha afimado que el "único" que ve relacionado de manera íntima con este puesto es Gallardo, señalando que fue el que dio el "pistoletazo de salida" para la cobertura de la plaza.

Para Castro, estas declaraciones dejan claro el "núcleo de decisión en el ámbito político" de la creación de la plaza, y cómo a partir de ahí se desarrolló toda la actividad administrativa. En último término, según Vox, ha quedado acreditada "la comisión de hechos delictivos".

"Nos queda clarísimo y con detalle cómo, de cada uno de los correos examinados y contextualizados, la máxima responsabilidad apunta a que David Sánchez fue beneficiado de una plaza" y que la influencia de quién es, como hermano del presidente del Gobierno, puesto al resto "en marcha".

Castro se ha reafirmado así en su intención de pedir condena para aquellos funcionarios que hayan participado "más activamente" en este caso.

Además, ha defendido a la UCO al señalar que se ha atacado a la unidad "de forma indiscriminada como si su intervención hubiese sido más valorativa que objetiva", cuando, a juicio de Castro, los dos agentes que han comparecido esta mañana "han demostrado que la investigación se ha basado en hechos objetivos, con cobertura judicial y, además, siguiendo el mandato judicial".

Así, la abogada de Vox ha afirmado que "ni el PSOE ni sus cloacas" han tenido "ninguna influencia" sobre los agentes que han intervenido este miércoles, "a pesar de que lo hayan intentado".