El abogado de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas pide conocer "qué hay" contra ellos

El abogado José Duarte atiende a los medios de comunicaicón - EUROPA PRESS

ZAFRA (BADAJOZ), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado de los dos hermanos investigados en relación con la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, José Duarte, ha pedido conocer "qué hay" contra ellos y por qué han pasado de ser testigos a investigados.

"Hoy tendrán que decirnos de qué se tienen que defender y qué hay contra ellos. Si no nos dicen eso, evidentemente, pues van a dejar de prestar declaración y lo harán en el juzgado", ha señalado en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra donde prestaban declaración.

El abogado ha recalcado que los investigados, vecinos de Cadenas, están dispuestos a "colaborar" y han acudido a declarar igual que en la jornada de este pasado lunes.

Al respecto, ha indicado que necesita que le sean facilitados los "elementos esenciales" por los que han pasado de testigos a investigados. "A ver si hoy nos lo pueden decir", ha aseverado.

De este modo, como ha explicado, continuará la declaración "de seis horas" iniciada este lunes uno de los investigados y después declarará el otro.

PIDE QUE NO SEAN DIFAMADOS

Preguntado por los medios, José Duarte se ha referido a que la localidad de Hornachos ha sufrido una "convulsión" en las últimas y que se han transmitido unas "difamaciones tremendas" en redes sociales.

Por ello, y aunque la desaparición de Francisca Cadenas en 2017 es un "hecho gravísimo", a día de hoy, ha precisado, se está ante una "desaparición de alto riesgo".

"No estamos ni ante un homicidio, ni un asesinato, ni nada. O sea, ahora mismo la certeza es de una desaparición de alto riesgo. Hasta que eso se resuelva, estas personas, después de casi nueve años, pues vienen a prestar colaboración, pero no pueden ser difamadas", ha aseverado.

Asimismo, ha añadido que las personas investigadas "no saben de qué se pueden defender" ni "qué hay contra ellas", "Si no nos dicen eso, evidentemente, pues van a dejar de prestar declaración y lo harán en el juzgado", ha advertido.

(Mäs información en Europa Press)