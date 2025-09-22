Un accidente en Alconchel (Badajoz) con dos vehículos implicados deja un herido grave y tres "menos graves"

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico con dos vehículos implicados ocurrido la pasada tarde en Alconchel (Badajoz) ha acarreado una persona herida de carácter grave y tres "menos graves".

El suceso ha tenido lugar sobre las 20,00 horas de este pasado domingo, día 21, en el punto kilométrico 48 de la carretera EX-107, en Alconchel, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente.

Como consecuencia del accidente, una mujer de 69 años ha resultado herida grave con trauma torácico con contusión pulmonar. Asimismo, han sufrido heridas de carácter "menos grave" un varón de 66 años (con traumatismo cervical), otro hombre de 68 años (con trauma torácico), y una mujer de 66 años (con fractura de clavícula y luxación de hombro).

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, medios del Punto de Atención Continuada de Alconchel, y equipos de Cruz Roja de Olivenza y Jerez de los Caballeros, además de bomberos del Cepei Badajoz, y agentes de la Guardia Civil.