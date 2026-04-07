El accidente de Campo Lugar que se salda con tres fallecidos podría tratarse de una invasión de vía contraria

BADAJOZ, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha confirmado que la Guardia Civil está investigando la colisión frontal entre dos vehículos sucedida a la altura de la localidad cacereña de Campo Lugar y que se ha saldado en la noche de este lunes con tres varones muertos y una mujer herida grave, al tiempo que ha avanzado que "todo parece indicar" que se habría tratado de una invasión de la vía contraria y un posterior choque frontal.

Este choque ha causado los tres fallecidos, dos de los cuales viajaban en uno de los vehículos y el tercero en otro, según el delegado, quien ha añadido que también hay una persona en estado grave.

Ante este tipo de accidentes, Quintana ha puesto el acento en que se tiene que pedir precaución, respetar "absolutamente todas las señales" y "por supuesto no confiarse en ningún momento".

"El que sea un accidente a las 23,25 horas o que haya poca circulación, no significa que no haya que extremar todas las precauciones", ha lamentado sobre este "desgraciado" suceso.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre este caso tras acudir a un acto en Badajoz, donde también ha sido interpelado por el desarrollo en general de la campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo de la Semana Santa en Extremadura.

Al respecto, ha puesto en valor que "había funcionado bien" y que no se habían registrado "grandes incidencias", así como que se ha tenido "alguna avería" o cortes. No obstante, "algunos accidentes son inevitables" y aunque "la campaña no había ido mal" y "no había resultado mal" este último suceso se ha saldado con tres fallecidos, ha dicho, sobre un accidente que ha calificado como un "caso muy gordo".

Cabe recordar que el siniestro de tráfico se ha sido registrado sobre las 23,30 horas de este pasado lunes, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida colisión en el kilómetro 14 de la EX-102.

En el accidente han perdido la vida tres hombres de 33, 42 y 66 años de edad, que han sufrido lesiones incompatibles con la vida, según ha precisado el Centro 112 de Extremadura. Asimismo, una mujer de 35 años ha resultado politraumatizada y fue trasladada en estado grave al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.