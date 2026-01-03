Un acertante de 'La Bonoloto' en Fuente del Maestre (Badajoz) gana más de 50.000 euros en el sorteo de este viernes

Archivo - Un apostante en una administración de loterías. Imagen de archivo - ARCHIVO

BADAJOZ, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en la localidad pacense de Fuente del Maestre percibirá 50.445,00 euros por un premio de Segunda Categoría en el sorteo celebrado este pasado viernes.

La apuesta ha sido sellada en la Administración de Loterías número 1 de la referida localidad, sita en la calle Tronera, 2, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

Asimismo, existen tres boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) más validados en la Administración número 3 de Manresa (Barcelona), en la número 2 de Santa Uxía de Ribeira (La Coruña) y en la número 22 de Valladolid.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 6, 34, 33, 37, 46 y 8. El número complementario es el 47, el reintegro el 5. La recaudación ha ascendido a 3.213.529 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de 'La Bonoloto' un único acertante podría ganar 2.700.000 euros.