Un acertante de Palomero (Cáceres) gana un premio de 113.717 euros en el sorteo de Euromillones de este martes

Estanco de Palomero en el que ha sido validado el boleto agraciado en el sorteo de Euromillones. - LOTERÍAS

MÉRIDA/MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una apuesta validada en un despacho de Palomero (Cáceres) ha sido agraciada con un premio de Segunda Categoría del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 7 de abril, agraciado con 113.717,36 euros.

La combinación ha estado formada por los números 14, 49, 11, 19 y 36. Las estrellas son 7 y 6. La recaudación ha ascendido a 43.569.869,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 19.940 de Palomero (Cáceres), situado en Laguna, 22.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 28.300 de Córdoba, situado en Dr. Manuel Villegas, s/n (frente al nº2).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 105 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 18 de Burgos, situada en C.C. Camino de la Plata - Av. Castilla y León, s/n.