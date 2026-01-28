Activada la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura

Arbol caído a la entrada de un colegio en Extremadura - TWITTER ABEL BAUTISTA

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha activado a las 9,00 horas de este miércoles, 28 de enero, la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex) en toda la región por los efectos de la borrasca 'Kristin' en la región.

Además, se ha procedido también al "envío masivo" de ES-Alert a los teléfonos de la población de las zonas de Meseta Cacereña y Villuercas y Montánchez por las rachas de viento de hasta 130 kilómetros hora para evitar todo tipo de desplazamientos innecesarios.

Según señala el 112 de Extremadura, el equipo de bomberos forestales del Plan Infoex ha sido activado para ayudar y colaborar en las labores necesarias.