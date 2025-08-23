Activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal en Campanario (Badajoz)

Archivo - Vehículo del Infoex. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de la localidad pacense de Campanario.

Lo ha hecho a las 16,50 horas, dada la proximidad del fuego a naves ganaderas de esa zona, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en sus redes sociales y recoge Europa Press.