La activista feminista Pamela Palenciano ofrece el 9 de abril en Badajoz su monólogo sobre relaciones violentas

Monólogo de la activista femina Pamela Palenciano titulado 'No sólo duelen los golpes' - FUNDACIÓN CB

BADAJOZ, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz de teatro y activista feminista Pamela Palenciano ofrecerá el próximo 9 de abril en Badajoz su monólogo 'No sólo duelen los golpes', a las 18,00 horas en Montesino 22.

Se trata de un espectáculo que nace de la propia historia de la autora, quien durante seis años vivió una relación de pareja que se volvió "cada vez más violenta". Así, la obra es el relato de ese proceso, contado desde el cuerpo, la memoria y el humor.

Es un monólogo con toques de autoficción que va más allá de lo personal, ya que "conecta con muchas otras historias de violencia machista y cuestiona los estereotipos que alimentan la desigualdad y permiten que se ejerza violencia sobre otras personas, en todos sus niveles", señala en nota de prensa Fundación CB.