Cartel de la actividad 'La magia de la colmena' - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) organiza, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, una charla y taller divulgativo para descubrir el fascinante mundo de las abejas y su importancia en la conservación de la biodiversidad.

Se trata de una "experiencia sensorial y participativa" que, bajo el título 'La magia de la colmena', será impartido por la apicultora y formadora Jamaica Risco Caballero, el próximo viernes, 27 de noviembre, en La Casa del Sol, sede de la organización ecologista, a partir de las 16,00 horas.

El programa arranca con una charla de una hora de duración sobre abejas, biodiversidad, organización de la colmena, cera y aire de colmena, posteriormente se desarrollará el taller de velas artesanas: conocimiento de la cera, preparación de materiales, elaboración de velas y presentación de los trabajos, con una duración de 90 minutos.

Finalmente, se llevará a cabo una cata comentada de mieles, que incluye una introducción a la cata, degustación de mieles y elección de la favorita.

Esta actividad cuenta con 25 plazas, es apta para todos los públicos y es gratuita. Está financiada por el convenio de colaboración entre Adenex y el Ayuntamiento de Mérida. Para participar es necesario inscribirse a través de un formulario de inscripción.