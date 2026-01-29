Adjudicada la actualización del proyecto del nuevo colegio PROA de Cáceres donde se invertirán 10,8 millones

La consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, reunida con directivos de PROA - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha adjudicado el contrato de la redacción del proyecto del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) PROA de Cáceres, centro en el que se prevé invertir 10.884.386 euros. El nuevo colegio se construirá en una parcela situada en el barrio Maltravieso-Casa Plata, donde comenzaron las obras en octubre de 2021 y se paralizaron cinco meses después por el aumento de los costes, lo que provocó la posterior resolución del contrato con la empresa adjudicataria.

Está previsto que la empresa Simbiosis Arquitectura, a la que se le ha adjudicado la actualización del proyecto del nuevo centro, lo entregue en el plazo de 5 meses, tras los cuales se solicitará licencia municipal y, posteriormente, se licitarán de nuevo las obras.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha visitado este jueves el centro y se ha reunido con la dirección y con representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) para trasladarle los avances en este sentido.

Vaquera, que ha estado acompañada por el secretario general de la Consejería, Eugenio Álvarez; y la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez, ha afirmado que "en esta reunión se ha puesto de manifiesto por parte de los padres algunas mejoras en el edificio".

Además, ha anunciado que, de forma paralela, la Consejería de Educación iniciará esta primavera unas obras urgentes de reforma con una inversión de 156.162 euros para atender las demandas de la comunidad educativa del centro.

"Estamos llevando a cabo los proyectos, tanto de reforma como las nuevas instalaciones de este centro, de la mano. Lo estamos haciendo de manera consensuada tanto la Secretaría General y el servicio de Obras, la directiva y los padres, que son muchas veces los que tienen mucho que decir para este alumnado, porque ellos conocen mejor que nadie las necesidades que puedan tener sus hijos", ha dicho.

Estas obras permitirán mejorar la accesibilidad del centro, actuar en la cubierta, en el gimnasio, en la pista deportiva y en el patio infantil, así como la actualización de mejoras de protección contra incendios.

Asimismo, este invierno se ha renovado la red de saneamiento de la planta semisótano con una inversión cercana a los 8.000 euros, una obra que se suma a la reparación estructural en el forjado de la cubierta del edificio de talleres.

La consejera ha trasladado a la comunidad educativa el apoyo de la Junta de Extremadura para seguir atendiendo las necesidades del centro actual en cuestiones de seguridad, programas o personal y acometiendo las actuaciones que sean necesarias para mejorar las instalaciones de este centro.