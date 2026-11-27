Archivo - Imagen desdibujada de una calle envuelta en una densa niebla. - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos amarillos por nieblas para la madrugada y primeras horas de este sábado en Extremadura, que además se extenderán a más zonas, y se repetirán el domingo.

En concreto, entre las 00,00 y las 10,00 horas de este sábado, 28 de noviembre, se activarán los avisos de nivel amarillo, ante el riesgo de que la visibilidad se reduzca por debajo de los 200 metros, en las Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña, Barros y Serena y Tajo y Alagón.

De cara al domingo, los avisos se activarán entre las 00,00 y las 12,00 horas en Vegas del Guadiana, Barros y Serena y Tajo y Alagón.