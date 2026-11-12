El Aeropuerto de Badajoz alcanza en octubre su "máximo histórico mensual" con 11.276 pasajeros

Aeropuerto de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Badajoz ha registrado en octubre un total de 11.276 pasajeros, que supone la cifra más alta alcanzada en un solo mes desde el inicio de la serie histórica disponible en 2004, y supone un incremento del 19,7 por ciento con respecto al mismo mes de 2025, con 1.853 viajeros más.

Un dato que mejora también el récord histórico alcanzado el pasado mes de septiembre, al sumar 230 pasajeros adicionales, lo que representa un crecimiento mensual del 2,1 por ciento.

Además, según los datos aportados por la Junta de Extremadura, en octubre se contabilizaron igualmente 501 operaciones aéreas.

Señala que la evolución del aeropuerto pacense "cobra aún mayor relevancia" al compararla con el comportamiento general de la red aeroportuaria española, ya que mientras los aeropuertos españoles gestionados por AENA registraron en octubre un crecimiento medio del 3,5 por ciento, el aeropuerto pacense aumentó su tráfico de pasajeros un 19,7 por ciento.

Respecto a los datos acumulados en los diez primeros meses de 2026, el Aeropuerto de Badajoz contabiliza 100.486 pasajeros, frente a los 87.111 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento de 13.375 viajeros, un 15,4 por ciento más.

Se trata del mejor dato acumulado enero-octubre de toda la serie histórica, superando ampliamente el máximo anterior registrado en 2025 y convirtiendo a 2026 en el primer ejercicio que rebasa la barrera de los 100.000 pasajeros antes de concluir el mes de octubre, apunta el Ejecutivo regional.

MÁXIMO HISTÓRICO

Destaca la Junta que "la tendencia positiva se refleja igualmente en la evolución de largo plazo", ya que entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 el Aeropuerto de Badajoz alcanzó 120.377 pasajeros, que supone "el mayor volumen de viajeros registrado en cualquier periodo móvil de doce meses desde que existen datos comparables".

Esta cifra mejora en 18.096 pasajeros el periodo inmediatamente anterior y representa un crecimiento del 17,7 por ciento, lo que "confirma que el incremento de usuarios responde a una tendencia sostenida y no a resultados puntuales o estacionales".

Por tanto, estos datos sitúan ya a 2026 como "el mejor ejercicio de la historia reciente del aeropuerto en numerosos indicadores".

VALORACIÓN DE RAMÍREZ

Tras conocerse los datos, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado que el Aeropuerto de Badajoz "vuelve a demostrar que existe una demanda sólida y creciente de transporte aéreo en Extremadura y que esta infraestructura tiene un enorme potencial de desarrollo".

"Estamos ante el mejor dato mensual de toda la historia del aeropuerto, hemos superado ya los 100.000 pasajeros en los diez primeros meses del año y crecemos muy por encima de la media nacional", por lo que Ramírez ha señalado que estas cifras "avalan el trabajo realizado y que ponen de manifiesto la importancia estratégica de esta infraestructura para la cohesión y la competitividad de Extremadura", ha señalado.