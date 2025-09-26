Agricultores y ganaderos extremeños han incorporado 36 unidades de maquinaria moderna dentro del Plan Renove 2025

Archivo - Más de 1.600 agricultores y ganaderos se benefician del Plan Renove 2025 - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos extremeños han incorporado 36 unidades de maquinaria moderna, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente dentro de las ayudas para la renovación de maquinaria agrícola del Plan Renove 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por importe de 243.868,96 euros.

Así, dicho ministerio ha aceptado a nivel nacional 1.600 solicitudes de ayuda para la renovación de maquinaria agrícola del Plan Renove 2025, a las que se van a destinar 9,55 millones de euros, la totalidad de los fondos disponibles, según los últimos datos provisionales.

Del total de solicitudes, el 84 por ciento han sido presentadas por agricultores y ganaderos, según ha informado el departamento que lidera Luis Planas.

La convocatoria se ha cerrado con 400 beneficiarios más que el pasado año y, en total, se han presentado 2.000 solicitudes, un 45 por ciento más que en 2024.

El Plan Renove ha movilizado más de 41 millones de euros de inversión en compra de maquinaria nueva, cubriendo el 22 por ciento del gasto total, mientras que el resto ha sido aportado por los propios agricultores y ganaderos.

Se incorporan 1.211 unidades de maquinaria moderna, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, entre las que destacan 267 sembradoras de siembra directa, 272 equipos de aplicación de fitosanitarios y las 271 trituradoras de restos vegetales, así como la sustitución de tractores que también ha tenido una gran acogida, con más de un millón de euros de subvención, y 98 unidades.

Por primera vez las ayudas, con una dotación aproximada de un millón de euros, han incluido componentes de agricultura de precisión, tanto para adaptar maquinaria en uso como para equipos recién adquiridos, y subvencionan la adquisición de sistemas de adaptación de maquinaria para trabajo variable, kits Isobus y sistemas de autoguiado, lo que, de acuerdo con el Ministerio, demuestra el interés del sector en la adopción de la agricultura 4.0.

Las ayudas han llegado a 15 comunidades autónomas, encabezadas por Castilla y León, con 630 unidades y más de 4,7 millones de euros en subvenciones, seguida de Aragón y Cataluña.

El Plan Renove 2025 mantiene las líneas de apoyo diferenciadas para sembradoras de siembra directa y resto de maquinaria, con el objetivo de reducir emisiones, mejorar la fertilidad del suelo y prevenir su erosión y, del mismo modo, apoya la renovación de equipos que mejoran la eficiencia en el uso de purines, fitosanitarios y cubiertas vegetales, contribuyendo así a los objetivos medioambientales de la PAC y a la rentabilidad de las explotaciones.

Cuando concluya la tramitación de solicitudes, atendidas por orden de presentación, el remanente de fondos permitirá atender solicitudes de sembradoras de siembra directa que habían quedado en lista de espera, y se conocerá la distribución definitiva de los 9,55 millones de esta convocatoria.