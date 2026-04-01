Agricultura abona casi 20 millones de varias ayudas agroambientales a cerca de 5.000 agricultores y ganaderos extremeños

Vacuno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este pasado martes casi 20 de millones de euros de diversas ayudas agroambientales a cerca de 5.000 agricultores y ganaderos extremeños.

Se trata de las actuaciones que tienen como año de inicio 2023 y que corresponden a la campaña 2025 al ser el tercer año de compromiso, ha señalado la Junta en nota de prensa.

En concreto, es el pago de producción integrada de cultivos leñosos, ganadería ecológica, fomento de razas autóctonas, apicultura o agricultura ecológica, entre otras actuaciones.

Del mismo modo, cabe indicar que los pagos de agroambientales correspondientes al año de inicio 2025 se realizarán próximamente una vez se estudien las alegaciones de las propuestas de resolución provisional publicadas en el DOE el 13 de marzo.