El alcalde de Badajoz valora que los PGEx garantizan la financiación de infraestructuras "fundamentales" para la ciudad

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha valorado positivamente los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 (PGEx) aprobados este pasado miércoles y que son "muy buenos" para la ciudad y garantizan la financiación de infraestructuras "fundamentales" para ésta.

Por eso, Gragera ha querido agradecer que en los Presupuestos Generales "hayan querido comprometerse con la ciudad de Badajoz para la licitación de la obra, aún sin presupuestos" del próximo tramo de la Ronda Sur de la ciudad, ha señalado después de que la Junta de Extremadura aprobara dichas cuentas regionales este miércoles, aunque previamente, el martes, el Consejo de Gobierno dio luz verde de manera anticipada a esta obra.

Esto implica que, "incluso en el caso de no haberse aprobado los presupuestos, la Junta de Extremadura se comprometía de manera plurianual con la ciudad de Badajoz", al contemplar esta obra un plazo de ejecución de 26 meses, de manera tal que "no se puede hacer en un solo año".

Y es que, en relación a los PGEx, ha señalado que este miércoles han visto cómo otra administración "se comprometía" con la capital pacense con la aprobación de estas cuentas, y se ha referido a que el martes se conocía esta "magnífica noticia" para la ciudad y para toda Extremadura, porque la Ronda Sur de Badajoz afecta a todo el entorno de la red metropolitana del municipio y beneficia a los habitantes de Valverde, Olivenza o de los pueblos de alrededores, después de que la Junta aprobara el inicio de la contratación del segundo tramo por 45 millones.

Se trata de un "esfuerzo inversor importante" que se hace con fondos propios, cuando el anterior se hizo con financiación europea, y que va a permitir contar con una Ronda Sur "cada vez más funcional". Una vez que estén también redactados y listos los proyectos de los siguientes tramos, se podrá seguir avanzando en dotar a la ciudad de una infraestructura "fundamental" para aliviar el tráfico interior y evitar la entrada de vehículos pesados.

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL MATERNO INFANTIL

Ante ello, ha dado las gracias a la Junta de Extremadura y a la presidenta María Guardiola, tras lo que ha añadido que también se ha aprobado definitivamente la reforma y la ampliación del Hospital Materno Infantil con más de 11 millones de euros y que incluye un paritorio "mucho más moderno y más adecuado a estos años".

En el balance que ha ofrecido este jueves del curso político, el alcalde de Badajoz ha resaltado que están "muy contentos" y ha recordado que ya las presentaron en el ayuntamiento con el vicepresidente de la Junta de Extremadura y que "prácticamente" es el mismo borrador del que se ha aprobado esta semana respecto a las inversiones que tienen que ver con la ciudad.

Así, su valoración es "muy positiva" y está "muy agradecido" a aquellos que han votado a favor, tras lo que ha expuesto que aquellos cuyo voto ha sido en contra "tendrán que explicar por qué".

"Si uno va a las enmiendas que presentaban el año pasado y hace dos, pues están los proyectos de gastos que se aprueban en estos presupuestos", ha incidido Gragera, junto con que le parece "muy bien que se critiquen cosas" cuando "todo es susceptible de mejorar".

Sin embargo, ha planteado, se trata de unos "buenos" presupuestos para la ciudad, ante los que se ha mostrado convencido de que van a traer "definitivamente" infraestructuras que lleva "mucho tiempo reivindicando", e "independientemente de que falten otras" y de que van a seguir trabajando en su materialización, dado que no renuncian "a nada".

"Nadie en Badajoz puede renunciar a nada de lo que legítimamente aspira, pero estoy convencido de que esto es un gran paso para la ciudad y vamos a seguir dando esos pasos para construir todo el camino", ha expuesto, junto con que faltarían, por ejemplo, el resto de los tramos de la Ronda Sur, o que "ahora" se habla del proyecto de la autovía entre Badajoz y Olivenza "pero luego habrá que construirla", así como del quinto puente "pero luego viene el sexto".

Se trata de cuestiones "estratégicas" de ciudad, ha apuntado el alcalde, para matizar que si no se empieza "nunca" no se va a avanzar y "esto es una gran apuesta" de la presidenta y de la Junta por Badajoz, por lo que está "desde luego, satisfecho de que así sea, porque al final el conjunto de ahora de la Ronda son más de 100 millones de euros que van a financiarse íntegramente con recursos propios y que no optan a ningún tipo de fondo europeo".