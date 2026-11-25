El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, interviene en el acto institucional del 25N - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha reafirmado el compromiso del ayuntamiento con la lucha contra la violencia machista durante el acto institucional celebrado este miércoles, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que ha apelado a la educación, la igualdad y la implicación de toda la sociedad para erradicar esta lacra.

El acto ha tenido lugar en las escalinatas del edificio consistorial con la presencia de miembros de la corporación municipal, así como el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; la diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina; miembros de la fuerzas y cuerpos de seguridad, así como ciudadanos en general, que han guardado un minuto de silencio por las víctimas.

"Contra la violencia machista, como el modo más cruel y aberrante por el que un hombre pretende imponerse a una mujer, solo hay un camino, que es el rechazo frontal hacia esta lacra y el trabajo comprometido por la igualdad", ha señalado el regidor cacereño.

Durante su intervención, Mateos ha subrayado que detrás de cada cifra de víctimas hay una vida truncada y una familia destrozada. "Cada cifra que damos no es una cifra, es una vida truncada de un modo desgarrador", ha señalado, recordando también a los menores asesinados por violencia vicaria.

Así, ha incidido en la necesidad de prestar especial atención a las nuevas formas de violencia que afectan a las mujeres y a las niñas, como el ciberacoso, el control de las parejas a través del teléfono móvil o el acoso sexual en los entornos digitales.

En este sentido, ha defendido el papel fundamental de la educación para acabar con estas conductas y avanzar hacia una sociedad en la que las mujeres puedan vivir y decidir en libertad, sin miedo ni condicionamientos. "Eso solo se consigue desde la igualdad, entendiendo la igualdad como base para las relaciones entre hombres y mujeres", ha afirmado.

Mateos ha destacado también el simbolismo de la iniciativa impulsada este año desde el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), que ha convertido las semillas en una metáfora del compromiso colectivo con la igualdad. Una acción que ha tenido continuidad con la plantación simbólica de semillas en la zona ajardinada de la Plaza de la Concepción.

El alcalde ha explicado que las flores que crecerán en este espacio deberán servir como recordatorio permanente de que "no podemos bajar la guardia en la lucha contra la violencia de género", teniendo presentes a las 47 mujeres asesinadas este año por sus parejas o ex parejas.

CÁCERES EN SISTEMA VIOGEN

En cuanto a las medidas municipales, ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el IMAS para atender a las víctimas y a su entorno, así como la participación de varios agentes de la Policía Local en el sistema VioGén, reforzando los mecanismos de protección y atención a las mujeres.

Asimismo, ha recordado otras iniciativas puestas en marcha por el ayuntamiento, como las pulseras centinela para prevenir la sumisión química durante la Feria de San Fernando y los puntos violeta frente al acoso en eventos multitudinarios.

Mateos ha agradecido también la coordinación con la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Extremadura para mejorar la atención a las víctimas, destacando recursos como la Casa de la Mujer y el Centro de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual. También ha reconocido la labor de las asociaciones y entidades que trabajan diariamente en este ámbito.

El acto institucional ha contado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, la lectura del manifiesto del Consejo Sectorial de la Mujer y la colocación de un lazo morado.

El manifiesto ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, desde la violencia económica y digital hasta la sexual y la vicaria, y ha reclamado una mayor coordinación institucional y formación especializada de los profesionales que atienden a las víctimas.