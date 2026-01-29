El alcalde de Mérida agradece el esfuerzo de los trabajadores municipales para recuperar la normalidad tras el temporal

Operarios del Ayuntamiento de Mérida durante las labores de limpieza de los desperfectos provocados por la borrasca Kristin. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida ha agradecido la actuación y el trabajo conjunto de los servicios de Emergencia y de los operativos municipales para "recuperar la normalidad" y garantizar la seguridad ciudadana tras el paso de la borrasca 'Kristin' por la ciudad.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha puesto en valor el trabajo de la Policía Local de Mérida y la Policía Nacional, a los que se han sumado bomberos de la Diputación de Badajoz y los equipos de Protección Civil; así como, el de "todos los cuerpos técnicos municipales" de las delegaciones de Urbanismo, Parques y Jardines, y Parque de Obras.

Asimismo, el primer edil también ha reconocido la labor realizada por los operativos de Aqualia y de FCC, tanto en parques y jardines, como en limpieza viaria.

Rodríguez Osuna ha subrayado que han sido "muchos los esfuerzos realizados", incluso doblando turnos, para que más de 147 operativos estuvieran "en la calle trabajando, codo con codo y de manera coordinada por parte del equipo de gobierno, para poder llegar a todos los sitios".