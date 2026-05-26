Alcuéscar será escenario este miércoles de un simulacro de incendio forestal con evacuaciones y envío de ES-Alert

Cartel del simulacro - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Alcuéscar será escenario este miércoles, día 27, de un amplio simulacro de emergencia por incendio forestal que incluirá evacuaciones, confinamientos y envío de ES-Alert.

El simulacro está organizado por la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de los distintos agentes intervinientes en una emergencia.

El ejercicio permitirá activar y evaluar el funcionamiento completo del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), incluyendo la coordinación entre el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), así como las comunicaciones entre todos los agentes intervinientes.

El simulacro contempla dos focos de incendio. El primero se localizará al sur del municipio, en una zona forestal situada a aproximadamente un kilómetro de las primeras viviendas y, debido a la posible afección del humo y las llamas sobre parte del casco urbano, se ordenará el alejamiento preventivo de la población residente en el barrio de La Fora.

El resto de la población del núcleo urbano permanecerá confinada como medida de autoprotección. Asimismo, se activarán distintos sistemas de aviso a la ciudadanía, entre ellos bandos municipales, avisos puerta a puerta y el sistema ES-Alert, ha informado la Junta en nota de prensa

Posteriormente, se simulará un segundo incendio en la zona norte del municipio, próximo al Instituto de Educación Secundaria Santa Lucía del Trampal y al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF).

Como consecuencia, se procederá a la evacuación del instituto, que afecta potencialmente a 231 alumnos, así como al confinamiento del CAMF y a la planificación preventiva de una posible evacuación de la Casa de la Misericordia.

La población desplazada será atendida en el pabellón polideportivo 'Tres de Abril', habilitado como zona segura de recepción de personas alejadas debido a su ubicación y capacidad.