Archivo - Central Nuclear de Almaraz - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

ALMARAZ (CÁCERES), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En la localidad cacereña de Almaraz, donde se sitúa la Central Nuclear del mismo nombre, el PP ha ganado las elecciones generales de este 29 de noviembre con un 39,92 por ciento de los votos emitidos, lo que supone 1 punto más que en los comicios de 2023 (cuando logró un 38,92%).

Por su parte, el PSOE se sitúa en segundo lugar con el 29,30 por ciento de los votos emitidos este domingo en Almaraz, lo que supone un descenso de 2,17 puntos porcentuales, con un 100 por cien de los votos escrutados.

Finalmente, Vox ha logrado el 24,38 por ciento de los votos, lo que supone un incremento de 5,7 puntos con respecto a los comicios de 2023.