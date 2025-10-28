El alojamiento turístico de Tamurejo de Diputación de Badajoz logra el Premio Otaex a la Accesibilidad Universal

BADAJOZ, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Premio Otaex a la Accesibilidad ha distinguido con uno de sus galardones, en la categoría de Edificación, al alojamiento rural de la Diputación de Badajoz en Tamurejo por la rehabilitación de un inmueble para su puesta en valor como recurso turístico.

Estos galardones son convocados por la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, fruto del convenio entre la Consejería de Salud y Servicios Sociales con la Asociación Para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex).

A través de ellos, se reconoce a las personas físicas, entidades y administraciones de la región por sus acciones para favorecer la inclusión y la accesibilidad universal para todas las personas, recuerda en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

El alojamiento rural de Tamurejo forma parte de la Red de Alojamientos Rurales, impulsada por la Institución Provincial a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, en colaboración con las Áreas de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio y la de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio.

Además de este alojamiento, la Red cuenta con otro en la pedanía de Santo Domingo de Guzmán (Olivenza).

Para la puesta en marcha del alojamiento de Tamurejo, la Diputación de Badajoz adquirió una casa, ubicada en la calle Extremadura número 12, la cual ha sido rehabilitada para su reconversión en una vivienda de dos plantas con acceso peatonal a nivel de calle con itinerario accesible. Consta de piscina, pozo y espacio apergolado, además de cocina, comedor, seis habitaciones, una de ellas con baño accesible.

Mediante la Red de Alojamientos Rurales, se pretende favorecer la generación de nuevas oportunidades de negocio en el ámbito turístico y promover el desarrollo socioeconómico de los municipios de la provincia y combatiendo la despoblación.

Para ello, se rehabilitarán viviendas vacías en municipios que no disponen de oferta de alojamientos, pero que cuentan con recursos turísticos, como es el caso de Tamurejo, municipio situado en la Reserva de la Biosfera de La Siberia.