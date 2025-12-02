Los alojamientos extrahoteleros de Extremadura aumentaron un 10,6% las pernoctaciones en octubre

Archivo - Casa rural - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos extrahoteleros de Extremadura, que incluyen a los campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, registraron el pasado mes de octubre un total de 105.379 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 10,6 por ciento con respecto al mismo mes de 2024, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este aumento se sustenta en el incremento registrado en los camping, que, con un total de 14.845 pernoctaciones, aumentaron un 49,3 por ciento; y en los alojamientos de turismo rural, que sumaron 46.681, un 21,1 por ciento más.

Por su parte, los apartamentos turísticos de la comunidad registraron un descenso en el número de pernoctaciones, con un total de 43.853, un 6,3% menos que hace un año.

En total, la comunidad alojó en estos establecimientos a 51.948 viajeros, de los que 41.093, es decir, el 79,1 por ciento, eran residentes en España, y el 20,9 por ciento restante extranjeros.

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,4 millones en octubre, con un aumento del 4,3% respecto al mismo mes del año pasado.

Los datos de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros en España hechos públicos este martes muestran que las pernoctaciones de residentes subieron un 7,5%, mientras que las de extranjeros aumentaron un 2,9%. La estancia media fue de 3,9 pernoctaciones por viajero.

