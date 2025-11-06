Alumnos y docentes del IES Extremadura impulsan una campaña para cuidar y preservar el patrimonio de Mérida

Mesa informativa de la campaña Cuidemos nuestro entorno del IES Extremadura. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de la ESO y de 1º de Bachillerato y docentes del IES Extremadura de Mérida han puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana bajo el lema 'Cuidemos Nuestro Entorno' que pretende cuidar y preservar el patrimonio natural e histórico de Mérida.

Este proyecto educativo de concienciación cívica ha sido presentado este jueves en una mesa informativa organizada por el propio institutoen la calle Santa Eulalia, que ha contado con la presencia de los delegados municipales Ana Aragoneses y Marco A. Guijarro.

La delegada ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas educativas, que "va en la línea de trabajo" del equipo de gobierno municipal a través de las diferentes campañas puestas en marcha desde el Ayuntamiento de Mérida en materia de limpieza y sostenibilidad.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de "crear conciencia y respeto desde el espacio educativo", considerándolo un "objetivo común" sobre el que "vamos a seguir trabajando para lograr sociedades verdes y sostenibles", según informa el ayuntamiento en nota de prensa.

Por ello, la delegada ha "insistido" en la cooperación entre instituciones, centros educativos y ciudadanía para trabajar de manera conjunta en "esa línea", porque, como ha afirmado, "un buen ciudadano o ciudadana empieza cuidando aquello que compartimos juntos".

Además, Aragoneses ha solicitado seguir generando "conciencia crítica" para "una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad", por lo que "no hay mejor manera de hacerlo que con este tipo de iniciativas", que tienen como fin "cuidar todo lo que nos rodea", ha finalizado.

Cabe recordar que para la puesta en práctica de esta campaña cívica, el alumnado está llevando a cabo una serie de entrevistas a la ciudadanía emeritense a través de un cuestionario, que se puede completar en la web.