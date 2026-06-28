Ana Torroja debuta en el Stone & Music Festival de Mérida con una noche de himnos inolvidables

Actuación de Ana Torroja en el Teatro Romano de Mérida, dentro del Stone & Music Festival, a 27 de junio de 2026.- STONE & MUSIC FESTIVAL

MÉRIDA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ana Torroja debutó este pasado sábado en el Stone & Music Festival de Mérida con un concierto repleto de emoción, nostalgia y grandes canciones que han sido coreadas de principio a fin por el público del Teatro Romano.

Durante la actuación, la cantante conquistó al público emeritense con un espectáculo en el que recorrió más de cuatro décadas de trayectoria musical, alternando algunos de los himnos de Mecano con los temas más representativos de su carrera en solitario y de su último disco. Miles de voces acompañaron a la artista en una velada en la que la música volvió a fundirse con el inmejorable marco del teatro.

Desde los primeros compases, el ambiente fue el de las grandes ocasiones. La cantante madrileña se subía por primera vez en su carrera al emblemático escenario emeritense, y dejaba claro desde el primer momento que era una cita especial también para ella. Para ello se presentó con un escenario libre de artificios, con solo su presencia, la de sus músicos y el monumento.

El concierto comenzó con uno de sus últimos temas, 'Se ha acabado el show', dando paso a un viaje musical en el que se sucedieron canciones como 'Los amantes', 'Me colé en una fiesta', 'La maleta', 'Ya no te quiero', 'Corazones', 'Sonrisa', 'A veces' y 'Llama'. Sin embargo, la emoción se adueño de los asistentes con la versión "especial" y "mágica" de 'Cruz de Navajas'.

Sonaron también 'El 7 de septiembre', 'Problemas de conversación' y otra de las canciones más populares de este país, 'Hijo de la luna', que volvió a emocionar al público emeritense. El show continuó con 'A contratiempo', 'Rosa del desierto', 'Duele el amor', 'Mujer contra mujer', 'Como sueñan las sirenas' y 'Hoy no me puedo levantar'.

En la recta final del concierto la emoción volvió a tomar el teatro con 'Las curvas de esa chica', 'Barco a Venus' y con un medley formado por 'Quédate en Madrid', 'Sentía', 'Naturaleza muerta' y 'Aire', antes de afrontar un espectacular desenlace con 'La fuerza del destino' y 'Un año más'. Primera despedida y llegó un momento de conexión especial, con versiones a capela de 'Una rosa es una rosa' y 'Hoy no me puedo levantar'. Para cerrar, 'Me cuesta tanto olvidarte', que puso en pie a todo el Teatro Romano en una despedida cargada de emoción y nostalgia.

Con el concierto de Ana Torroja, el Stone & Music Festival se acerca al cierre de su programación en junio, que se cerrará este domingo con la actuación del músico británico Alan Parsons.