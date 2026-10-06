Antonio Ferrera, Cristina Sánchez, la Guardia civil y Don Benito, Premios Extremadura a la Tauromaquia 2025

Antonio Ferrera. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor Taurino de Extremadura ha concedido los Premios Extremadura a la Tauromaquia correspondientes a la anualidad 2025 a Antonio Ferrera, Cristina Sánchez, la Guardia Civil y la ciudad de Don Benito, en las modalidades individual y colectiva previstas en la convocatoria.

Estos galardones, que se entregarán el próximo 24 de noviembre en el Palacio de Congresos de Mérida, reconocen la contribución de personas y entidades a la difusión de los valores culturales, sociales y económicos vinculados a la tauromaquia en Extremadura, así como los proyectos y acciones destinados a promover la cultura taurina y las iniciativas de información y divulgación.

El acuerdo se ha adoptado en la sesión del Consejo Asesor Taurino presidido de forma telemática por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista.

El primer reconocimiento individual corresponde a Antonio Ferrera, por su "dedicación al toreo y por su especial vinculación con Extremadura a lo largo de su carrera". Nacido en Islas Baleares y criado en Villafranco del Guadiana (Badajoz), inició su formación en la Escuela Taurina de Badajoz, con la que ha mantenido una relación continuada.

Su carrera incluye cuatro Puertas Grandes en la plaza de Las Ventas y actuaciones destacadas en distintas plazas y con diferentes ganaderías.

La candidatura recoge también su evolución profesional, su especialización en el tercio de banderillas, su vinculación con la ganadería de Victorino Martín y diferentes actuaciones relevantes en España, Francia y América. Entre los hitos de su carrera figura su alternativa en Olivenza en 1997, su confirmación en Madrid en 1999 y la concesión de la Medalla de Oro de Extremadura en 2007.

Asimismo, en la modalidad individual también se reconoce a Cristina Sánchez de Pablo por "su contribución a la historia, promoción, defensa y divulgación de la tauromaquia, así como por su papel en la incorporación y visibilidad de las mujeres en el ámbito taurino".

Se trata de una de las "figuras relevantes de la historia" del toreo femenino en España. Desarrolló su actividad profesional en España y Francia y, tras su retirada de los ruedos, ha continuado vinculada al sector a través de los medios de comunicación, coloquios, conferencias y otras actividades culturales y divulgativas relacionadas con la tauromaquia.

Su candidatura destaca además su "papel como referente para nuevas generaciones de mujeres", y su contribución a la difusión de la tauromaquia como manifestación artística, cultural y patrimonial.

En cuanto a los reconocimientos colectivos, el premio a la Guardia Civil reconoce su participación histórica en el desarrollo de los espectáculos taurinos y, especialmente, su colaboración en la formación de los delegados gubernativos y en las tareas encaminadas a garantizar el correcto desarrollo de los festejos.

La candidatura valora su contribución al cumplimiento de la normativa aplicable, a la seguridad de participantes y espectadores y a las garantías administrativas y de seguridad necesarias para la celebración de estos espectáculos, así como su presencia en los distintos municipios en los que se desarrollan los festejos.

Finalmente, el segundo reconocimiento colectivo corresponde a la Ciudad de Don Benito por su vinculación histórica con la tauromaquia y por la continuidad de la celebración y promoción de espectáculos taurinos como parte de la vida social, festiva y tradicional del municipio.

La candidatura destaca la actividad desarrollada en la organización de estos festejos, la participación de aficionados y entidades locales, el apoyo a peñas, asociaciones y otras iniciativas relacionadas con la divulgación y promoción de la tauromaquia, así como la contribución de estas actividades a la conservación de una tradición arraigada en el calendario festivo local.