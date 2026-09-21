Aparece el cadáver de un varón en el río Guadiana en Mérida

Dos agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo
Dos agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 15:50
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   MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El cadáver de un hombre ha aparecido este lunes flotando en el río Guadiana a 2 kilómetros aguas abajo del recinto ferial de Mérida, según ha informado la Guardia Civil.

   De este modo, se ha activado el protocolo de actuación correspondiente y se ha hecho cargo de la investigación de las causas el equipo de Policía Judicial.

   Asimismo, la Guardia Civil ha apuntado que está pendiente de identificación y del levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal.

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