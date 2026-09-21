Aparece el cadáver de un varón en el río Guadiana en Mérida

Dos agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un hombre ha aparecido este lunes flotando en el río Guadiana a 2 kilómetros aguas abajo del recinto ferial de Mérida, según ha informado la Guardia Civil.

De este modo, se ha activado el protocolo de actuación correspondiente y se ha hecho cargo de la investigación de las causas el equipo de Policía Judicial.

Asimismo, la Guardia Civil ha apuntado que está pendiente de identificación y del levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal.