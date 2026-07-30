Aparece en una vivienda de Mérida la lápida intacta de una niña de diez años fallecida en el año 519 d.C.

Imagen de la lápida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha hallado en un solar de la Rambla Santa Eulalia la lauda paleocristiana de una niña llamada Pascentia, fallecida a los diez años de edad el 18 de mayo del 519 d.C.

El arqueólogo del Consorcio Gilberto Sánchez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el hallazgo se ha producido "dentro de lo que son las excavaciones de urgencia que viene desarrollando el consorcio por toda la ciudad" en el número 48 de la Rambla.

El arqueólogo ha detallado que ha aparecido "una pieza singular que se trata de una lauda, la cubierta de un sepulcro con una inscripción referente a una niña cristiana, concretamente del siglo VI", subrayando que "lo que llama la atención es la fecha exacta de su muerte".

Gilberto Sánchez ha aclarado que la lápida especifica que se trata de la "era de César" e indica la fecha exacta del fallecimiento: "esta niña murió el 18 de mayo del 519 después de Cristo, a principios del siglo VI".

Sobre la relevancia social de la niña, Gilberto Sánchez ha expuesto que "evidentemente esta niña pertenecería a la alta nobleza" debido a que "cualquier persona no se podía permitir el lujo de encargar una lápida a un taller de escultura que se ve que es un taller local, de bastante prestigio".

En cuanto al valor de su simbología, el experto ha resaltado que "la inscripción aparece rodeada por la corona de laurel, que simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte" junto a dos palomas enfrentadas, las cuales "se asocian a Santa Eulalia porque dice la leyenda que, cuando murió, una paloma blanca salió de su boca".

El técnico del Consorcio ha indicado que existe "una secuencia completa de ocupación" desde el siglo I hasta el XVI, dentro de "un área funeraria importantísima no sólo en este solar sino en toda esta zona".

Finalmente, Gilberto Sánchez ha confirmado que el equipo acudirá a "un epigrafista, que es un especialista, para sacarle mucho más jugo" a la pieza con la finalidad de "publicarlo y seguramente aparecerá en algún museo de la ciudad en un futuro".