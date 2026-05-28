Aparecen restos de hasta 11 personas en una fosa clandestina en el cementerio de Castuera (Badajoz)

Trabajos en una fosa en Castuera - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva campaña de trabajos en el cementerio de Castuera (Badajoz) para la localización de fosas clandestinas y exhumación de restos de represaliados durante la Guerra de España y la dictadura franquista ha permitido ya encontrar hasta 11 personas.

En los trabajos realizados hasta el momento, dirigidos por el departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y que se han iniciado a comienzos de este mes de mayo, se han localizado los restos óseos de 11 individuos que podrían corresponder a víctimas de la represión franquista, tal y como se informó a quienes asistieron a la jornada informativa celebrada en el lugar.

Así, se han hallado cinco zanjas longitudinales en las que se documentan más de 30 entierros en ataúd y 11 en los que se constata un patrón irregular de enterramiento sin ataúd, con posturas forzadas, y la presencia de evidencias materiales como cucharas, alambre, lápices y otros elementos asociados con la vestimenta.

Entre ellos destaca el entierro número 9, en el que se observa la inhumación simultánea de un individuo adulto y uno infantil. El individuo adulto en decúbito supino presenta cerca de la región pélvica izquierda un dedal y un conjunto de botones. Sobre la región derecha de este esqueleto, se constata la presencia del infantil, de menos de 10 años de edad, en decúbito lateral según las estimaciones preliminares.

La investigación histórica ha localizado documentación que podría relacionar estos individuos con una supuesta huida de la cárcel de una mujer y su hijo de 9 años asesinados a consecuencia de disparos de arma de fuego en agosto de 1941. Las fases posteriores de trabajo permitirán obtener más datos dirigidos al proceso de identificación de los restos, explica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

El proyecto de recuperación está promovido por el Ayuntamiento de Castuera en colaboración con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (Amecadec), siendo financiado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz.