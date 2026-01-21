Aprobada sin apoyo de la oposición la Zona de Bajas Emisiones de Mérida que no amplía las restricciones a los residentes

Archivo - Calle Félix Valverde Lillo de Mérida, incluida en la Zona de Bajas Emisiones. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como la ordenanza municipal que la regulará, para la que se abre un plazo de alegaciones, y para la que el gobierno local se ha comprometido a poner en marcha una amplia campaña informativa, a implantarla de forma "progresiva", a no ejecutar el régimen sancionador inicialmente y a no ampliar ni las zonas afectadas ni las restricciones al tráfico.

Y es que, tal y como ha reiterado el concejal delegado de Movilidad Urbana Sostenible, Felipe González, y a fin de desmentir, ha señalado, los "bulos" que se han venido vertiendo sobre la ZBE, cualquier ciudadano residente en la ciudad y que tenga su vehículo empadronado en Mérida "podrá entrar sin ningún tipo de limitación" y, asimismo, se dará 30 minutos de cortesía para salir a los visitantes que entren en la zona por error.

Tanto la aprobación del proyecto como de la ordenanza han salido adelante en el Pleno Municipal con el único voto a favor del Grupo Socialista, con la abstención de PP y Unidas por Mérida, y en contra de XMérida y Vox.

El concejal, que ha reconocido que uno de los principales "retos" a los que se enfrenta el ayuntamiento es al de informar a la ciudadanía sobre la implantación de la ZBE, ha reiterado que su puesta en marcha se debe al cumplimiento de la ley que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como ha redundado en los beneficios que reportará su implantación.

Entre ellas se ha referido a mejora de la fluidez del tráfico, ya que la tecnología implantada ofrecerá información en tiempo real sobre plazas de aparcamiento disponibles, tanto en parking como en reservados para personas con discapacidad, o de carga y descarga, así como de posibles aglomeraciones, que permitirán elegir el mejor itinerario.

La ZBE afectará a una zona "pequeña" de 30,7 hectáreas, ha dicho González, así como ha asegurado que, si bien el proyecto contempla la posibilidad de ampliarla incluso a 90, este equipo de Gobierno "en ningún momento" lo va a hacer, y "se quedará como viene, en una fase inicial que será definitiva".

