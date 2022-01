Aprobada una iniciativa para seguir atendiendo las necesidades que la pandemia ha causado en la salud mental

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una iniciativa para seguir promoviendo políticas y actuaciones específicas para atender las necesidades que la pandemia ha ocasionado en la salud mental de la población extremeña, con especial atención al personal sanitario y personas vulnerables.

La iniciativa, presentada por el PP, grupo que ha aceptado una enmienda de sustitución del PSOE, pide también continuar con el aumento progresivo de los recursos destinados a la salud mental, lo que repercutirá en una mejora de la atención comunitaria.

También solicita continuar promoviendo medidas de apoyo psicológico y acompañamiento personalizado a las personas que requieran adaptarse a nuevos entornos, gestionar sus miedos, duelos u otros problemas vinculados a la salud mental de pacientes y profesionales, con especial incidencia para niños y jóvenes.

Asimismo insta a seguir apoyando la labor desarrollada tanto por el Observatorio de Salud Mental como por el Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, como organismos garantes de la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas en el ámbito de la salud mental.

La propuesta de impulso del PP ha sido defendida por la diputada Elena Nevado, quien ha indicado que la misma obedece a una verdad que es "incuestionable" y que pretende paliar los "efectos devastadores" que la pandemia ha causado en la salud mental de la ciudadanía, especialmente preocupante en menores.

El problema es "tan grave", según Nevado, que cada día de media se producen en España diez suicidios, lo que obliga, en su opinión, a acometer un abordaje integral de esta situación, que es un verdadero "drama social".

También se ha referido a que el Plan de Salud Mental de Extremadura está caducado desde 2020 y las cosas, en este sentido, han cambiado "sustancialmente".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María de la Cruz Buendía ha recalcado que el gobierno de la Junta de Extremadura "no pospone nada" y que trabaja en la mejora de la atención de la salud mental.

Además, ha apuntado que el estudio para atender las necesidades en este sentido está hecho y que se han aumentado los recursos necesarios, además de reformar la atención sociosanitaria.

La socialista también se ha referido a que la Junta de Extremadura trabaja en proyectos con asociaciones de pacientes y ONG y ha añadido que la región cuenta con el Observatorio de Salud Mental y con la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

CIUDADANOS Y UNIDAS POR EXTREMADURA

En el turno de Ciudadanos, el diputado José María Casares ha mostrado su acuerdo con la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quien ha abogado por mejorar los ratios de los profesionales de la salud mental, una "tarea pendiente".

También ha dicho que no sabe si las propuestas que han presentado los grupos a favor de una mejor atención a la salud mental van a solucionar todos los problemas pero se ha mostrado seguro de que van en la dirección correcta.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha apostado por abordar la financiación y la atención a la salud mental y ha añadido que todas las iniciativas que vayan a mejorar la atención contarán con el apoyo de su grupo.

No obstante, ha apuntado que la enmienda del PSOE de seguir o continuar haciendo, en su opinión, no mejora y ha abogado por reflexionar y advertir que la pandemia no es la causa sino un agravante más de la salud mental, además de considerar necesario ir hacia una atención "más personal y humanizada" y que prevenga el suicidio.