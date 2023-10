Árboles caídos y balsas de agua en Cáceres por los efectos de la tormenta 'Aline'

CÁCERES, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tormenta 'Aline' ha provocado en Cáceres numerosas caídas de árboles y ramas además de balsas de agua en algunas zonas como la estación de autobuses o el polígono industrial de Las Capellanías, donde ha sido necesaria la actuación de los servicios municipales para despejar las calles de obstáculos y de los bomberos para aliviar las zonas anegadas. En Cáceres capital han caído 42,8 litros por metro cuadrado en las últimas 6 horas

Así, personal del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cáceres y de la empresa concesionaria Thaler han intervenido en varias calles de la ciudad como consecuencia de la caída de árboles y ramas por el fuerte viento y la intensa lluvia caída en la ciudad.

Hasta el momento, se ha intervenido por la caída de un árbol en la plaza de San Juan, otro en Alfonso IX y otro en la avenida de Portugal. También han tenido que retirar ramas de la avenida de la Hispanidad y de la avenida de París. Afortunadamente estos incidentes no han causado daños personales.

Según informa el ayuntamiento cacereño, el servicio de parques y jardines y la empresa concesionaria "seguirán en situación de alerta durante la tarde ante cualquier incidencia".

Además, se recuerda que los parques públicos siguen cerrados por precaución y han sido suspendidas todas las actividades en las casas de cultura y centros cívicos de la ciudad. También se ha ordenado el cese de toda actividad en las escuelas municipales de deportes, talleres abiertos de la universidad popular, sedes vecinales, y pabellones deportivos municipales.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha recordado que la ciudad está bajo el aviso meteorológico de nivel naranja por fuertes lluvias y de aviso amarillo por fuertes rachas de viento durante toda la tarde, por lo que pide precaución a los ciudadanos en los desplazamientos, e incluso intentar evitarlos si no son necesarios.

Muriel recomienda evitar especialmente los paseos por zonas de arboleda, como por ejemplo el Paseo de Cánovas, Gloria Fuertes y la avenida de la Montaña, entre otros, donde existe mucha arboleda.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha explicado en el Pleno municipal que durante los últimos días se han inspeccionado las alcantarillas y se han limpiado imbornales para facilitar que puedan tragar la cantidad de agua que se espera. Mateos ha explicado, no obstante, que no se trata de una cuestión de limpieza, sino que no tienen capacidad para asumir toda la lluvia.