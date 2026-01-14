El Área de Salud de Coria incorpora 22 ecógrafos de última generación, un microscopio quirúrgico y un nuevo TAC

Material sanitario en el Área de Salud de Coria (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

El Área de Salud de Coria (Cáceres) incorpora 22 ecógrafos de última generación, un microscopio quirúrgico y un nuevo TAC con una inversión de 1,7 millones de euros.

En concreto, ha incorporado 22 ecógrafos de última generación, adquiridos durante el año 2025 a través del programa AMAT-I.

Se trata de una renovación "fundamental" para la atención a los pacientes del Área de Salud de Coria, ya que los equipos de ecografía que han sido sustituidos tenían más de 20 años de antigüedad, por lo que estaban "completamente obsoletos" y no contaban con la tecnología de vanguardia de la que sí disponen los nuevos equipos, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En estos nuevos equipos el SES ha realizado una inversión de un millón de euros. Doce de los ecógrafos van dirigidos al Hospital Ciudad de Coria, a Servicios Asistenciales tan importantes como Cardiología, Partos, Urgencias o Anestesia. El resto han sido destinados a varios de los Centros de Salud del Área y a la UME 112 de Coria.

Por otra parte, el SES ha invertido 497.631 euros para la sustitución del equipo de TAC existente en el Hospital de Coria. Además de la adquisición de un nuevo modelo de última generación, también se ha realizado la adecuación de la sala en la que se ubica, para adaptarla a las necesidades de los servicios y de los pacientes.

Asimismo, el servicio de Oftalmología del Área de Salud de Coria ha adquirido un nuevo microscopio quirúrgico de alto rendimiento con una inversión de 169.400 euros. El microscopio quirúrgico es una herramienta "imprescindible" para los procedimientos quirúrgicos, tales como los de catarata y retina, con lo que esta adquisición va a mejorar las capacidades asistenciales de los quirófanos, incluso en los procedimientos de oculoplastia.

También se ha puesto en funcionamiento una nueva cuna térmica de reanimación neonatal para el servicio de pediatría y neonatología del Hospital Ciudad de Coria.

Esta cuna, en la que el SES ha realizado una inversión de 32.483 euros, reemplaza a la actual para el tratamiento inmediato en casos de reanimación o resucitación cardiopulmonar de un recién nacido.

Otra de las mejoras en el Hospital Ciudad de Coria ha sido la puesta en marcha de una consulta con Neumología con una inversión de 46.101 euros. Se ha incorporado un equipo de exploración funcional respiratoria de alta precisión y con esta consulta se evita que los pacientes tengan que ser trasladados a Cáceres.

Además, el Área de Salud de Coria ha implementado mejoras en el servicio de lavandería por un importe superior a los 500.000 euros, con la sustitución de la plegadora-calandra de lavandería y dos lavadoras industriales, y la renovación de la climatización del servicio.