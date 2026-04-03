Artesanos extremeños elaboran mantillas y peinetas "únicas" para la Semana Santa

BADAJOZ, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los talleres artesanos en Extremadura trabajan a pleno rendimiento en la elaboración de mantillas, peinetas e inciensos para la Semana Santa, un periodo considerado "cumbre" para el sector.
Así lo ha explicado Joaquín Sancha, uno de los gerentes de 'Sancha Tradición Popular', quien ha señalado que en su taller de Badajoz buscan la "excelencia" con productos "únicos", huyendo del material "industrializado" para convertir la artesanía en "alta costura".
De este modo, en declaracions a Europa Press Televisión, Sancha ha asegurado que los clientes muestran una creciente preocupación por "ir bien", solicitando "una peineta mejor o una mantilla bordada", frente a productos más básicos que antes se adquirían "para un ratito".
