La artista visual madrileña Gema Herrero gana el X Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo

Archivo - Fotografía de Gema Herrero que se ha alzado con el Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo 2026 - GEMA HERRERO - Archivo

CÁCERES 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista visual madrileña Gema Herrero se ha alzado con el Primer Premio de Fotografía Santiago Castelo 2026 convocado por el Centro Unesco Extremadura y dotado con 4.000 euros. La obra ganadora de esta décima edición se titula 'Ellos volverán' y representa una imagen en un día de niebla en el que una persona desmonta las casetas de lona con telas de rayas que se instalan en las playas para que los usuarios se protejan del sol y el aire.

El fallo del jurado fue dado a conocer en la tarde de este miércoles en una velada en el Archivo Histórico de Cáceres que contó con numeroso público y en el que estuvieron representadas personalidades del ámbito artístico, cultural, social y político de Extremadura y Portugal.

Gema Herrero cuenta con un dilatado currículo como artista visual y como profesional creativa de comunicación multimedia para grupos independientes de comunicación. En su haber tiene numerosos premios como el Canarias Fotografía Digital, o el de Instalaciones Audiovisuales Mujer de la CAM, así como otros reconocimientos nacionales o internacionales.

Algunas de sus instalaciones y proyectos han sido expuestas en distintos centros de arte y cultura contemporánea como Matadero Madrid, Las Cigarreras-Alicante Cultura Contemporánea, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC).

La autora ha asegurado que la obra ganadora 'Ellos volverán' es un recuerdo entre brumas de la memoria, "un paréntesis entre un pasado recordado y un futuro preñado de esperanza que no sabemos cuándo llegará a materializarse". La imagen fue tomada en un punto del litoral atlántico, en Foz do Arel-ho, un lugar al que siempre ha vuelto con la memoria porque "sé que allí sucedieron cosas mágicas".

"Más que hablar de obras, prefiero hablar de proyectos que crecen y evolucionan con el tiempo y en los que, directa o indirectamente, intervienen siempre las personas, la memoria, los afectos y las emociones", ha señalado la artista.

El jurado en esta edición del Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo estuvo compuesto por integrantes de España y Portugal como María Jesús Ávila, Sofía Carreira, Jerónimo Heitor Coelho y Antonio Veiga y actuando como secretaria del mismo Jose Cebrián.

MENCIÓN DE HONOR

Por su parte, la Mención de Honor de esta edición del premio, dotada con 600 euros, fue para António Tedim, artista portugués que reside en Maia, cerca de Oporto. Su interés por la fotografía surgió tarde en su vida, pero rápidamente se convirtió en una pasión. Aunque ha estudiado con fotógrafos de renombre como António Sá, Manuel Fonte y Vítor Ferreira, se considera un autodidacta.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales en diversas ciudades de Portugal y exposiciones colectivas en Portugal y en más de 20 países. Participa habitualmente en concursos de fotografía y ha obtenido premios en Portugal, España, Francia, Italia, Alemania y Argentina. Formó parte de la selección nacional portuguesa de fotografía que se proclamó campeona del mundo al ganar la World Photographic Cup en Japón en 2017.

Sus fotografías han aparecido en las portadas de numerosos libros y revistas, entre ellas la edición portuguesa de National Geographic, y recibió ayer la Mención de Honor del X Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo 2026 por su obra 'Memória'.

La obra es un homenaje a las familias de labradores de Estarreja (Portugal) y a todos aquellos que viven de lo que les da la tierra. "Es un tributo a las mujeres que convirtieron el hogar y los campos en un único lugar de trabajo y de cariño", ha dicho el autor, que ha añadido que la fotografía habla de la dignidad de quienes viven de la agricultura.

Cabe destacar que la obra de Gema Herrero 'Ellos volverán' pasará a formar parte de la Colección de Fotografía Artística Contemporánea de la Asociación de Extremadura para la Unesco, de la que ya forman parte importantes autores del panorama nacional como Matías Costa, Paula Anta, Juan Carlos Martínez, Félix Méndez, Argider Aparicio, o Lorenzo López Lumeras entre otros.

SOBRE EL PREMIO Y EXPOSICIÓN

Este premio del Centro Unesco de Extremadura, (actual Asociación de Extremadura para la Unesco) se creó en el año 2017, en homenaje al que fuera el presidente de este centro desde sus orígenes, José Miguel Santiago Castelo.

El galardón mantiene la trayectoria iniciada por el Centro Unesco de Extremadura desde su creación en la defensa y revalorización del Patrimonio Cultural, Artístico y Natural de Extremadura a través de sus principales estrategias y acciones anuales.

El tema propuesto para el premio en las dos convocatorias de 2017 y 2018 fue la riqueza patrimonial de Extremadura en su vertiente natural y cultural. No obstante, la vocación internacional con la que se creó este Premio, fundamentó en el año 2019, ampliar su campo de acción y traspasar las fronteras en cuanto al objeto del mismo pasando entonces de tener una delimitación geográfica regional extremeña a transfronteriza e internacional entre España y Portugal.

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres exhibe 24 obras finalistas de esta edición hasta el próximo 8 de noviembre y, posteriormente, la muestra recorrerá las regiones de Alentejo y Centro de Portugal gracias a la colaboración del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, que desde 2019 participa en la organización de este premio.