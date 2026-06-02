El arzobispo de Mérida-Badajoz invita a "abrir el corazón" para recibir el mensaje del Papa en su visita a España

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha invitado a "abrir el corazón" para recibir el mensaje que el Papa León XIV dejará durante su próxima visita a España.
En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Rodríguez Carballo invita así a todos, "creyentes y no creyentes, católicos o de otras iglesias hermanas", a que alcen "la mirada a Cristo". "Alzad la mirada a Cristo, como dice el himno preparado para esta visita", ha espetado.
Asimismo, da la bienvenida a España al Santo Padre, al que agradece "profundamente" su visita, e invita ante este hecho a "abrir los corazones" para acoger las palabras que León XIV dejará.
"Quiero como pastor de esta iglesia agradecer profundamente la visita del Santo Padre de España y quiero invitar a todos los que me escucháis a abrir los corazones para acoger las palabras que el Santo Padre nos dejará", apunta el arzobispo.
"Querido Santo Padre, por lo que a mí corresponde, bienvenido a España. Nosotros, querido Santo Padre, León XIV, sí le esperamos. Bienvenido", concluye Rodríguez Carballo.