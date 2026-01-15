Asaja Extremadura recomienda a los turistas rutas alternativas para llegar a La Vera por las movilizaciones del campo

Archivo - Agricultor y tractor - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

CÁCERES, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaja Extremadura alerta a todas las personas que tengan previsto viajar este viernes, día 16, y el próximo 23 a la comarca cacereña de La Vera para pasar el fin de semana que pueden tener "muchos problemas" de acceso a esta zona del norte de la comunidad.

Esas dos jornadas coincidirán con las movilizaciones organizadas por Asaja, UPA-UCE y otras organizaciones para protestar por el acuerdo alcanzado por los "traidores" de la Unión Europea con los países del Mercosur y que, a su juicio, pone en "grave riesgo" a las explotaciones agrarias del país y de Extremadura.

En nota de prensa, Asaja Extremadura apunta que a día de hoy hay ya más de 300 tractores que tiene la intención de "bloquear" todos los accesos con el fin de alertar y concienciar a la opinión pública de las "graves consecuencias" que supone, también para los consumidores, esta "cuchillada trapera" que el Gobierno central ha metido al sector agrario firmando una alianza donde los agricultores españoles no tienen "las mismas reglas del juego".

Por ello, y para evitar los perjuicios que pueden ocasionar no sólo a los turistas sino también a la población extremeña que ese mismo día realiza ese trayecto desde Navalmoral de la Mata, los convocantes avisan "con tiempo suficiente" para que busquen vías alternativas de acceso por Castilla y León y perjudicarles, así, "lo menos posible".

Esto porque, según la organización agraria, se espera una "masiva" participación de maquinaria agrícola, mucha de ella procedente de la zona tabaquera por excelencia de Extremadura. La concentración de este viernes, día 16, está prevista de 10,00 a 20,00 horas, aproximadamente.

En este sentido, +la circulación por Navalmoral de la Mata va a resultar "complicada", pero permitirán el paso a los servicios sanitarios y otros esenciales, ha señalado el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, que anima a la población del norte de Extremadura a apoyar dicha movilización: "Por el futuro de la comarca, ven a apoyarnos", ha exclamado.

CRÍTICAS AL ACUERDO

Asaja Extremadura, junto con UPA-UCE Extremadura, además de otras organizaciones agrarias y cooperativas, recuerda que el acuerdo alcanzado la semana pasada facilitará la entrada en el mercado europeo de productos elaborados con sustancias "prohibidas" en la UE, como determinados fitosanitarios, o de carne producida con hormonas de crecimiento aquí "prohibidas".

A su juicio, la trazabilidad y el control de esas importaciones "no están plenamente garantizados", algo que, añade, "reconocen" incluso las propias autoridades comunitarias. "Se va a permitir que entren en Europa productos con tratamientos aquí prohibidos y que van a afectar a la salud", destaca el presidente de la organización, Ángel García Blanco

Además de "perjudicar" a agricultores y ganaderos europeos también va a afectar a los millones de europeos que empezaran a consumir alimentos "nocivos" y de "mala calidad" que pueden ser "perjudiciales" para la salud, ha señalado García Blanco.