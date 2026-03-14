La Asamblea de Extremadura acoge la exposición de acuarela 'Hilando I-Realidad' de la artista Rosana Soriano

Archivo - Cartel de la exposición 'Hilando I-Realidad' de Rosana Soriano que acoge el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura acoge la exposición 'Hilando I-Realidad', una propuesta de la acuarelista extremeña Rosana Soriano que invita a reflexionar sobre la realidad contemporánea a través de una mirada "poética y simbólica"

La muestra reúne una selección de acuarelas pertenecientes a dos de las series más representativas de la artista, 'Observando I-Realidad' e 'Hilos', donde abstracción y figuración "se combinan para crear paisajes urbanos imaginados y mundos oníricos habitados por pequeñas figuras humanas", explica el parlamento regional en un comunicado.

A través de estas obras, Soriano aborda temas como la hiperconectividad, la sensación de vigilancia, la pérdida de la inocencia o la necesidad de un despertar de la conciencia.

Con cerca de 24 años de trayectoria artística, Rosana Soriano ha participado en exposiciones y simposios internacionales de acuarela y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Primer Premio en el Certamen de Acuarela del XXV Simposio Internacional de Bilbao (2022).

La exposición podrá visitarse en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura, de lunes a viernes, de 09,00 a 19,30 horas. Además, se realizarán visitas guiadas por la propia artista los días 17, 19, 24 y 26 de marzo.