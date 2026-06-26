La Asamblea de Extremadura despliega la bandera LGTBI en su fachada con motivo del Día Internacional del Orgullo

Bandera arcoíris en la fachada de la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura ha desplegado este viernes, día 26, la bandera LGTBI en la fachada de su sede con motivo de la conmemoración el 28 de junio del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

La bandera permanecerá visible en la fachada de la Cámara autonómica como muestra del "respaldo institucional" a los valores de respeto, inclusión y no discriminación, coincidiendo con una fecha de "especial significado" para la reivindicación de los derechos y libertades del colectivo.

Esta iniciativa da continuidad a las acciones impulsadas por la Asamblea de Extremadura en favor de la diversidad. Así, durante el pasado mes de mayo, la bandera LGTBI también pudo verse en la fachada del Parlamento autonómico durante una semana completa, tras la celebración de un acto institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia.

Con estas iniciativas, la Asamblea de Extremadura refuerza su "compromiso" con la promoción de una sociedad "más justa, igualitaria e inclusiva", así como con la defensa de los derechos humanos y la erradicación de "cualquier forma de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género", señala en nota de prensa la Cámara autonómica.