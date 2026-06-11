La Asamblea invita a mirar con orgullo el camino recorrido y a renovar el compromiso con el futuro en su 43 aniversario

Foto de familia de los diputados de la Asamblea de Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha invitado a mirar con "orgullo" el camino recorrido por la institución en las últimas cuatro décadas pero, al mismo tiempo, a renovar el compromiso con el futuro de la región.

"Las instituciones no son únicamente normas, sus procedimientos o edificios. Las instituciones son, sobre todo, las personas que lo hacen posible", ha señalado Naharro durante su intervención este jueves en el acto institucional por el 43 aniversario de la constitución de la Asamblea.

Así, durante el transcurso del mismo, se ha reconocido a quienes representan el presente y el futuro de la institución y también a los que han contribuido a construirla con su trabajo a lo largo de los años.

De esta forma, se ha distinguido a un conjunto de trabajadores del parlamento autonómico que en la última década han culminado su trayectoria profesional, mientras que los nuevos diputados han recibido sus medallas.

A los nuevos parlamentarios ha trasladado Naharro que la medalla que acaban de recibir representa "mucho más que una condición institucional", ya que constituye el compromiso con el servicio público, la responsabilidad de legislar y controlar la acción de gobierno y la obligación de trabajar por el bienestar el progreso y la convivencia de todos los ciudadanos de Extremadura.

"Con esta imposición de medallas se inicia un nuevo ciclo parlamentario, una etapa que a mí personalmente me gustaría que estuviera marcada por el respeto, el diálogo y la búsqueda del interés general por encima de cualquier diferencia", ha puesto en valor.

El acto institucional ha tenido lugar en el Patio de los Naranjos y al mismo han asistido miembros de la Junta de Extremadura, como el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, quien ha pronunciado un discurso; y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle.

Además del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y los subdelegados en Badajoz y Cáceres, Maribel Cortés y José Antonio García, respectivamente; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y otras autoridades civiles y militares.

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