Guardiola apela a los "grandes acuerdos" alcanzados en la Asamblea de Extremadura en sus 43 años de historia

Archivo - La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante el discurso de investidura en la Asamblea de Extremadura. - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha subrayado que la Asamblea de Extremadura es "símbolo" de la autonomía y de la "madurez democrática" de esta comunidad, y que a lo largo de sus 43 años en sus escaños han "resonado las esperanzas y los grandes acuerdos de una tierra que aprendió a caminar con voz propia".

Así lo ha indicado Guardiola en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, con motivo del 43 aniversario del parlamento autonómico, en el que asimismo remarca que "servir a Extremadura desde sus instituciones es un honor, pero también una enorme responsabilidad".

Cabe recordar que la Asamblea de Extremadura ha celebrado este jueves un acto institucional para conmemorar esta efemérides, a la que no ha asistido la jefa del Ejecutivo regional, que se encuentra en Valladolid con motivo de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.