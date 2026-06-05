La Asociación de la Prensa de Mérida celebra 25 años de trayectoria con una defensa del periodismo y la credibilidad

Foto de familia en la gala del XXV aniversario de la Asocición de la Prensa de Mérida. - APM

MÉRIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Mérida (APM) ha celebrado este jueves, 4 de junio, una gala en la que se conmemoraban los 25 años desde su creación, que reunió a gran parte de los profesionales del sector de la ciudad y en el que se reconoció al Festival de Teatro, a los gabinetes de comunicación de la Guardia Civil de Cáceres y Badajoz y a Máximo Durán por sus 22 años al frente de la entidad.

A la gala asistieron el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano y diputadas y diputados de los grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura además de la corporación municipal.

En su intervención, la presidenta de la APM, Belén Moreno, ha recordado que la asociación cuenta ya con 100 asociados, un número, asegura, que habla de "crecimiento, pero, sobre todo, de confianza en un proyecto común". Moreno ha recordado que la APM nació en 2001 con "una idea clara: defender el periodismo y a quienes lo ejercen".

La presidenta de la APM ha hecho una defensa de la profesión que ha cambiado mucho en los últimos 25 años. Moreno destacó que junto a los avances tecnológicos han surgido también nuevos desafíos, entre los que ha citado "la desinformación, las noticias falsas, el intrusismo profesional y la precariedad laboral que afecta a muchas redacciones", ante lo cual subraya que "hay algo que sigue siendo esencial: la credibilidad".

Además, ha defendido la creación del Colegio Profesional de Periodistas de Extremadura, una reivindicación compartida por las asociaciones de Badajoz y de Cáceres y para el que pidió el apoyo de las instituciones presentes. Asimismo, ha destacado también que el derecho a la información, recogido en la Constitución, "solo es real si existe una profesión independiente y comprometida".

Belén Moreno, que es la primera mujer en presidir la APM, destacó la presencia en el acto de los presidentes que la precedieron: Pablo Sánchez, Benito Díaz y Máximo Durán que recogía anoche el premio de Honor, de manos de la presidenta actual, por sus 22 años al frente de la asociación.

Durán anunció en su discurso de agradecimiento que donará a la APM y al futuro Colegio Profesional de Periodistas de Extremadura su biblioteca personal especializada en periodismo y comunicación, compuesta por más de un centenar de ejemplares tal y como señaló, "para que las generaciones presentes y futuras puedan usarla en sus trabajos académicos, universitarios, en elaboración de temarios o cualquier otra cuestión".

Además de Máximo Durán, la AMP quiso reconocer la disposición, la cercanía y la voluntad de estar al servicio de la información y de los medios de comunicación y por facilitar el trabajo, a los Gabinetes de Prensa de la Guardia Civil de Cáceres y de Badajoz.

Recogieron el reconocimiento de manos de Pura Caballero, reconocida periodista extremeña y una de las primeras socias de la APM, Conchi Nieto y José Luis López, de la Oficina de comunicación de Badajoz, e Israel Bolaños y Rocío Moreno, de la Oficina de comunicación de Cáceres.

Por su parte, el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, recibió el premio otorgado al certamen por su extraordinaria trayectoria cultural y por su enorme contribución al prestigio de la ciudad y de Extremadura, así como a su proyección nacional e internacional.

Entregó el reconocimiento el periodista Ángel Briz, uno de los socios históricos de la asociación y miembro de su primera directiva.

El reconocimiento era una pieza exclusiva creada por Juanma Pérez Vinagre de Terracota especialmente para la ocasión. Se trata de una obra inspirada en la ciudad de Mérida, realizada a mano en cerámica, en la que aparecen las palabras que mejor definen a la APM y al periodismo: libertad, objetividad, independencia y rigor, señala la asociación en una nota de prensa

Además, la gala, que ha contado con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, acogió las actuaciones de las hermanas Samino y con una coreografía creada también para la ocasión por los bailarines emeritenses Alba Gog y Adrián Herrera.