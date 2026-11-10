La Audiencia Provincial confirma la multa a un conductor que invadió el carril contrario en Cáceres

CÁCERES, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la multa de 2.700 euros y otros 14.620 de indemnización a un hombre condenado por un delito contra la seguridad vial en concurso con tres delitos de lesiones por imprudencia grave. Asimismo, la sentencia le prohíbe conducir durante dos años y medio y conlleva la pérdida del carné de conducir.

El encausado invadió el carril contrario mientras circulaba por una vía de Cáceres y colisionó contra otro vehículo. A consecuencia del impacto, el copiloto de este último salió proyectado una distancia de casi diez metros, tras lo cual el turismo colisionó finalmente contra un muro.

Debido a la gravedad del accidente, los bomberos tuvieron que rescatar a la víctima, que había quedado atrapada en el interior del automóvil. Dio positivo en consumo de alcohol.

El copiloto afectado recurrió la sentencia al considerar que debía incluirse una indemnización de 2.500 euros por daño moral, así como la totalidad de los daños materiales sufridos.

Respecto al primer punto, el tribunal señala que, aunque algunos certificados médicos reflejan un estado emocional delicado, este no se vincula directamente con el accidente, sino que responde a una situación prolongada y a un malestar derivado de diversas circunstancias personales.

Por último, en cuanto a los daños materiales reclamados, los magistrados también desestiman la petición al no existir una conexión clara que permita acreditar que su causa exclusiva fue el accidente.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.