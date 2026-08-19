Aumentan a 244 los efectivos terrestres y a 24 los medios aéreos en el incendio de Pinofranqueado

Medios de extinción trabajan sobre el terreno en el incendio de Las Hurdes. - INFOEX

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) mantiene el nivel 2 de peligrosidad en el incendio declarado este pasado martes, 18 de agosto, en Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes.

En la zona hay desplegados un total de 244 efectivos de propio Infoex, bomberos de la Diputación de Cáceres, del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Unidad Militar de Emergencias, bomberos forestales de Castilla y León, Guardia Civil y Cruz Roja.

Sobre el terreno están desplegadas 15 unidades de bomberos forestales y 12 helitransportadas, además de cuatro agentes del Medio Natural y siete técnicos de Extinción.

Asimismo, actúan en la zona 16 helicópteros y ocho aviones, además de seis unidades de maquinaria pesada.

Cabe recordar que se mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), debido al incendio declarado este martes en Pinofranqueado y que ha obligado a evacuar a unas 700 personas de diez alquerías de Las Hurdes.

Así se ha determinado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) presidida este miércoles por el director del Plan Infocaex, Abel Bautista, vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.

La declaración de los niveles 2 tanto de Infoex como de Infocaex (en una escala de cero a tres) responde a la necesidad de tomar medidas para proteger a bienes y personas y de ampliar el dispositivo de extinción con medios no asignados inicialmente a la comunidad autónoma.

Durante la pasada noche el avance de las llamas ha sido lento y apenas ha aumentado la superficie afectada. La previsión meteorológica para este miércoles es más favorable que la del martes, con una recuperación de la humedad relativa, descenso de la temperatura en hasta 5 grados y vientos en general flojos, aunque con rachas de hasta 30 kilómetros en las horas centrales del día.

Este incendio comenzó a las 14:35 horas de este martes, a las 14:50 se declaró el nivel 1 (posible afección a personas o bienes no forestales) y a las 16:30 el nivel 2. Según los primeros indicios, ha sido provocado, tal y como ha apuntado el vicepresidente extremeño.

El avance del fuego motivó la evacuación preventiva de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal. También de los 34 usuarios y 11 trabajadoras del centro benéfico Cottolengo del Padre Alegre, que fueron derivados al centro sociosanitario de Plasencia. Además, 4 personas vulnerables han pasado la noche en la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Plasencia.

De entre los evacuados, 230 personas acudieron a la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco, donde hay otras 57 camillas adicionales ya preparadas, por si fuera necesario usarlas.

Durante la mañana de este miércoles, la Guardia Civil, acompañada por psicólogos, regresará a la alquería de Cerezal, donde permanecen vecinos que ayer no atendieron la orden de evacuación.

El dispositivo de emergencia tiene preparada una hipotética evacuación de Nuñomoral, que en este momento no está contemplado realizar, pero sí dispuesta por si la evolución del incendio lo aconsejara.

La próxima reunión del CECOPI se celebrará a las 15,00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en la Cooperativa APIHURDES, en la localidad de Pinofranqueado.