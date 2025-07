El autobús urbano será gratuito en Badajoz hasta los 14 años durante el resto de 2025

BADAJOZ, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobará este martes en el apartado de urgencia la gratuidad en el autobús urbano hasta los 14 años para los usuarios del bonobús 'peque' y del 50 por ciento en el resto de bonos, desde el 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2025.

De este modo, el consistorio se adhiere a las ayudas puestas en marcha desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, en el caso del bono 'peque', está financiado o sufragado por el Gobierno de España y, en el segundo, un 20 por ciento lo aporta este último y el ayuntamiento el 30 por ciento restante.

Así lo ha avanzado el concejal de Transporte Público, José Luis González, en una rueda de prensa este lunes sobre la aprobación de estas ayudas al transporte para el segundo semestre del año.

En su intervención, González ha recordado que hasta el 30 de junio, los usuarios del autobús urbano de Badajoz han estado disfrutando de un descuento del 50 por ciento en todo tipo de abonos, de los cuales el 30 por ciento lo sufragaba el Gobierno y el 20 por ciento el ayuntamiento; para este segundo semestre se contemplaban tres líneas, entre la gratuidad de la población infantil hasta 14 años, un descuento del 50 por ciento en la tarifa joven, y para el resto de abonos mínimo del 40 por ciento, entre el 20 por ciento del Estado y un mínimo de otro 20 los ayuntamientos.

Ante la "incapacidad" de poder cumplir alguna de esa serie de líneas, en el caso de Badajoz no se cuenta con una tarifa que abarque hasta los 14 años ni una joven con esa denominación, consultaron al Ministerio para saber cómo podían implantarlas, si era necesario aplicar las tres o si podían aplicar aquellas en las que tenían capacidad. A principios de este mes les han dado una respuesta "clara y concisa", ha detallado, en la que les indican que la gratuidad hasta 14 años "hay que implementarla sí o sí".

Mientras, la ayuda del 50 por ciento en el abono joven no es obligatoria si los ayuntamientos no tienen esa tarifa activa a 30 de noviembre de 2024, "como en nuestro caso y, entiendo, que en muchos otros ayuntamientos porque esa tarifa no todos los ayuntamientos la tienen"; y el resto de bonos se trata de un descuento del 20 por ciento del Ministerio con la cofinanciación municipal.

CÓMO IMPLANTAR LA TARIFA GRATUITA

De este modo, han analizado cómo implantar esa tarifa gratuita de menores hasta los 14 años y vieron que, en el sistema tarifario actual de Badajoz, se cuenta con un bono 'peque' que cubre entre los 4 y los 6 años, porque de 0 a 3 el bus es gratis y a partir de los 6 se cubre con la tarifa de estudiantes al ser la edad de matriculación obligatoria, ante lo que ha matizado que el bono 'peque' tiene el mismo precio que la tarifa de estudiantes y en esta última no hay límite de edad y solo se pide estar matriculado en un centro oficial de estudios.

En este punto, ha recalcado sobre la alternativa y solución para poder implantar una tarifa que llegue a los 14 años y bonificarla con la ayuda del Gobierno que este martes van a llevar a pleno en primer lugar una modificación del rango de edad del bono 'peque', que pasa de 4 a 6 a de 4 a 14 años, con lo que todos los niños de 4 a 14 años podrán disfrutar de esa tarifa que estará bonificada al 100 por cien a partir del 1 de agosto con la ayuda del Gobierno.

Respecto al resto de bonos existentes, como el de estudiantes, ordinario, hora valle o la tarifa reducida, la propuesta que el equipo de gobierno llevará a la sesión plenaria pasa por que, desde el 1 de agosto, el descuento será del 50 por ciento, entre el 20 por ciento del Estado, que "ha bajado su parte de financiación", y el 30 por ciento del ayuntamiento, que la aumenta en un 10 por ciento. "Las tarifas que vamos a disfrutar a partir del 1 de agosto van a ser las mismas que hemos estado disfrutando hasta el pasado 30 de junio con el descuento que había del 50 por ciento".

Al respecto, ha querido recalcar que no han podido implementarlo "antes" debido a la búsqueda de soluciones para aplicar esa gratuidad que se exigía para poder obtener el resto de ayudas.

Sobre el citado bonobús 'peque', ha matizado asimismo que, a partir del próximo miércoles y una vez se apruebe en pleno - cabe recordar que el PP gobierna en Badajoz con mayoría absoluta - esa modificación del rango de edad aplicable a esta tarifa, los padres o tutores interesados en que sus hijos disfruten de la misma podrán tramitar la correspondiente tarjeta en las instalaciones de Tubasa en la Plaza de la Libertad. Para ello, deben llevar una fotografía y una fotocopia del DNI del menor, o en su defecto del libro de familia, y del DNI del tutor.

Al respecto, ha ejemplificado que, si un niño tiene 10 años y tarjeta de estudiante, la puede seguir usando pero "le interesa" sacarse la 'bono-peque' para acceder a su gratuidad, así como que el saldo de su tarjeta de estudiantes no caduca.

Finalmente, ha apuntado que desconoce si el Gobierno mantendrá la gratuidad más allá de final de año y lo que está publicado hasta la fecha abarca del 1 de julio al 31 de diciembre, pero que "siempre" se han hecho prórrogas aunque "de una manera un poco atropellada" y "con poco margen de maniobra", ante lo que ha instado al Ministerio a que, si quiere seguir con estas ayudas que son "buenas" y fomentan el transporte, que lo anuncie con "un poquito más de margen de maniobra" para que los ayuntamiento lo puedan implantar "con la seguridad y garantía de hacerlo a tiempo".