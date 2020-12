El autor Javier Remedios expone en la Vaquero Poblador de Badajoz una exposición que mezcla arquitectura, arte y humor

BADAJOZ, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz ofrece hasta el 23 de enero la exposición 'Loft in translation', en la que el artista Javier Remedios juega con la arquitectura, la historia del arte y el humor a través de más de 50 obras tanto pictóricas, como escultóricas o fotografías, y un audiovisual.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, y el autor, Javier Remedios, acompañados de la directora del Área de Cultura, Emilia Parejo, han inaugurado este martes esta exposición que se extiende por la sala, el pasillo o la escalera de la planta baja de la Institución Provincial a modo de 'loft'.

En su intervención en una rueda de prensa telemática, Ricardo Cabezas ha destacado que, en esta ocasión, la Sala Vaquero Poblador amplía el espacio expositor dado que "la muestra lo merece y el artista también ha hecho gala de su creatividad y de su extensa obra" para poder habilitar más espacios de los habituales.

Una sala "que es un referente a nivel de nuestra Comunidad Autónoma por la cantidad de muestras y exposiciones que alberga a lo largo del año" y que en esta ocasión no se trata solo de una exposición de pinturas, de esculturas o de fotografías, sino que 'Loft in translation' "no es tan habitual ni desde luego convencional" al contener todas estas formas de expresión.

Además y en la actual situación de crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19, ha continuado, lo hace "con mucho sentido del humor, con ironía y con referencias permanentes a la Historia del Arte", y en una época en la que, a causa de la pandemia, mucha gente ha redescubierto los espacios de su casa y ha reflexionado sobre su uso o ha imaginado cómo le gustaría ubicarse en ellos y cómo hacerlos "tan útiles y prácticos como agradables".

La Sala Vaquero Poblador y parte de la entrada a esta Institución propone a través dse esta muestra "una visita a un 'loft' en el que todo es sorprendente, chocante, único y motivo de reflexión o, de al menos, una sonrisa", ha destacado Cabezas, que ha adelantado que, a lo largo de la exposición, se descubre la presencia de Van Gogh, Max Ernst, René Magritte o Edward Hopper, entre algunos artistas.

Por su parte, el autor, Javier Remedios ha agradecido a la Diputación de Badajoz que "siempre" hayan creído que podía hacer "algo diferente" y que, pese a que ha hecho peticiones "un poco más extensas de lo habitual", se las han concedido.

"Me gusta transformar el espacio, para mí la exposición es un espacio único que es un hall de un supuesto edificio de 'loft' y 'suite' que se alquilan o se venden, y el 'loft' piloto, digamos, es la Sala Vaquero Poblador", ha destacado, para detallar que en el mismo el visitante se puede encontrar la historia del arte "entera" y desde un 'Menhir' que hace "un guiño" a las primeras civilizaciones, pasando por el Arte Clásico grecorromano o a alusiones a la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, las Vanguardias, el Expresionismo Abstracto y el Cómic y la Animación.

No obstante, "estos guiños no son piezas que imiten a piezas", según el artista, que ha abundado en que el título de la exposición es un "guiño" también a la película 'Lost in translation', aunque en su caso ha jugado con las palabras 'Lost' y 'Loft' y con 'Translation' entendida como "la traslación de las cosas".

Finalmente, el audiovisual recorre "todos los guiños al arte" que se pueden ver en esta exposición, en relación a la cual ha confiado en que tenga un "éxito" similar al que tuvo tras su paso por la Sala El Brocense de Cáceres, donde hacía "muchas" visitas guiadas que, en el caso de la Diputación de Badajoz, intentará también programar, aunque para grupos reducidos en aras de explicarla y permitir "vivir las piezas contadas por el artista".