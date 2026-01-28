Autorizado el desalojo de las Casas Aisladas de Valdebótoa y Gévora (Badajoz) por el temporal

BADAJOZ, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) ha autorizado el desalojo de las Casas Aisladas, ante lo que se ha comenzado en Valdebótoa y se continuará por Gévora, según ha avanzado el Ayuntamiento de Badajoz, que ha concretado que Policía Local y Guardia Civil se encuentran ya sobre el terreno.

El consistorio de la capital pacense ha señalado de igual modo que está en "permanente contacto" con la Junta de Extremadura, Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y Delegación del Gobierno.

En este mismo sentido, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado que la Policía Local iba a proceder a informar y solicitar el desalojo de las Casas Aisladas de Valdebótoa y Gévora, donde esta tarde se puede registrar "una punta muy importante" de precipitaciones.

Así lo ha señalado en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, en las que Gragera ha expuesto que sabe que "es muy difícil abandonar el hogar, pero la seguridad está por encima de todo". "Responsabilidad y colaboración por favor", ha incidido, mientras que fuentes municipales han confirmado que la policía ya está trabajando en relación a este desalojo.

Por otro lado y tras compartir una publicación del Ayuntamiento de Badajoz en la que se informa de que, debido a las fuertes rachas de viento previstas, se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, y se ruega atender a las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales, Gragera ha pedido "una vez más precaución".

"Estamos trabajando para retirar obstáculos de las vías y revisando el arbolado después de los daños que ha sufrido desde esta madrugada", ha apuntado, junto con que se cierran los cementerios al público para garantizar la seguridad. "Rogamos comprensión", concluye.

Cabe recordar que, debido a las fuertes rachas de viento y el aviso naranja, los parques y jardines de Badajoz han permanecido cerrados durante la noche de este 27 de enero, entre el acceso al parque del Río, La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba, hasta las 15,00 de este martes día 28.

No obstante, la reapertura de los espacios se efectuará durante la jornada de este miércoles, "siempre y cuando se den las condiciones meteorológicas idóneas", según el ayuntamiento, que ha trasladado que no se permitirán actividades deportivas de exterior en las instalaciones municipales y que los cementerios permanecerán cerrados mientras permanezca la alerta naranja por viento.