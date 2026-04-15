AV.- Los hurtos y robos de aceituna descienden un 27% en la provincia de Badajoz con la nueva regulación de trazabilidad

El delegado del Gobierno en Extremadura, junto a responsables de la Guardia Civil, expone los resultados del plan estratégico contra los robos de aceitunas en la presente campaña. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aplicación del plan estratégico de la Comandancia de la Guardia Civil para la prevención de hurtos y robos de aceitunas durante la pasada campaña 2025/2026 en la provincia de Badajoz, la primera con el decreto 7/2025 que regula la trazabilidad de este producto en la región en vigor, ha permitido reducir un 27 por ciento los delitos cometidos respecto a la campaña anterior, y en un 43 por ciento respecto de las dos campañas anteriores.

Del total de 114 hechos delictivos perpetrados en el ámbito rural de la provincia de Badajoz, se han esclarecido el 28 por ciento, con la investigación de 32 personas, según se ha puesto de manifiesto en la presentación de los resultados de este plan a cargo del general jefe de la zona de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde; el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana; y el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta, José Manuel Benítez.

Por su parte, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz, Manuel Delgado, ha detallado que la campaña se extiende durante cinco meses y medio, desde mediados de septiembre cuando se activó el plan hasta finales de febrero, o hasta marzo en caso necesario, con una presencia uniformada de forma exclusiva con las patrullas para la prevención de robos de aceituna (RACE) y dos equipos cuya base se encuentra en Tierra de Barros, donde se concentra el 50 por ciento las infracciones penales conocidas.

La comparación entre la campaña de 2023/2024 y la de 2025/2026 permite pasar de unas 200 denuncias de robos en la primera a 114 dos campañas después, una disminución de un 43 por ciento escalonado ante la que ven que las medidas de prevención tienen una repercusión "muy directa" y consiguen atajar o frenar el número de robos.

Asimismo, se ha referido a la colaboración llevada a cabo tanto durante la campaña, como previamente y especialmente a través de los equipos ROCA (unidades funcionales de investigación en explotaciones agrícolas) en la redacción del decreto 7/2025, basado en uno anterior y que venía a buscar nuevos instrumentos para poder desarrollar esta labor, a la vez que se ha hecho una primera fase informativa sobre este decreto, se han investigado los hechos ya ocurridos y se han promovido las inspecciones en los lugares en los que se compra la aceituna procedente de robo.

"Lo que precisamente pretendemos es que el producto que viene de robo no pueda llegar a ningún punto y no pueda tener salida en el mercado negro", ha especificado, para destacar una actuación desarrollada en Almendralejo con el cierre, por parte de la autoridad competente, la Consejería de Agricultura, de un puesto que se dedicaba a la compra de este producto, y que además fue en un momento "temprano" por lo que no tenían la posibilidad de dar salida al mismo, "que venía de robo". Al respecto, ha agregado que intentaron abrir una segunda sede y también se actuó.

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